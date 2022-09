Fridays For Future demonstriert bundesweit - Proteste auch in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat für diesen Freitag zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland soll es Demonstrationen in rund 200 Städten geben, darunter auch in Berlin.

Angemeldet zu dem Protest in der Hauptstadt sind 8000 Teilnehmer. Auftreten sollen der Autor Marc-Uwe Kling ("Die Känguru-Chroniken") und die Band Von Wegen Lisbeth. Die Demonstration startet um 12.00 Uhr im Invalidenpark und führt durch das Regierungsviertel.

Fridays For Future fordert, "Politik für Menschen statt Profite zu machen". Nötig sei ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, um Menschen zu entlasten, erneuerbaren Energien "radikal auszubauen" und eine konsequente Verkehrswende schnell umzusetzen. Allen Menschen müsse der dauerhafte Zugang zu bezahlbarer Energie gewährleistet werden. Auch international müsse Klimagerechtigkeit hergestellt werden, eine Entschuldung armer Staaten sei unvermeidbar./rab/DP/men