Novartis zieht in Generika-Streit vor Obersten Gerichtshof der USA

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat in den USA in einem Rechtsstreit eine Niederlage eingefahren.

Der US Court of Appeals for the Federal Circuit habe in einem Patentstreit um das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya gegen Novartis entschieden, wie das Basler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Novartis geht in dem Fall gegen die Firma HEC Pharma vor, die eine Aufhebung des Patents für das Dosierungsschema der Arznei fordert und ein Nachahmermedikament auf den Markt bringen will. Novartis plane nun, beim Obersten Gerichtshof der USA eine weitere Überprüfung der Entscheidung einzureichen. Dieses Verfahren könne mehrere Monate dauern.

Charts zu den Werten im Artikel Novartis ADR

Novartis

Sollte das Generikum in den USA auf den Markt kommen, erwartet Novartis für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzrückgang von 0,3 Milliarden Dollar. Dennoch bekräftigte der Konzern den Ausblick für 2022, der ein Wachstum des Umsatzes und des operativen Kernergebnisses im mittleren einstelligen Bereich bei konstanten Wechselkursen vorsieht.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)