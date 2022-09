Ölpreis zieht an – geopolitische Risiken im Blick

Neue geopolitische Risiken haben am Mittwoch für einen Preissprung am Ölmarkt gesorgt. Vor diesem Hintergrund rücken zumindest temporär die schwelenden Inflations- und Zinssorgen sowie die damit im Zusammenhang stehende Furcht vor einer Rezession in den Hintergrund.