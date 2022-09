Pressestimme: 'Freie Presse' zur Vorratsdatenspeicherung

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zur Vorratsdatenspeicherung:

"Vernunft braucht es jetzt auch, um diese Grundsätze in eine neue Gesetzesform zu gießen. Zum Beispiel unter dem Namen Quick Freeze, also Schockfrosten. Pläne für diese abgespeckte Version der Datensicherung, bei der die Informationen nicht auf Vorrat gespeichert, sondern im konkreten Fall schnell eingefroren werden, liegen schon in der Schublade. Im Grundsatz können sie der Rechtsprechung nach zulässig sein. Dass im Detail dagegen geklagt werden wird, das ist allerdings auch ziemlich sicher."/ra/DP/jha