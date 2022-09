Putin kündigt im Krieg gegen die Ukraine Teilmobilmachung an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Pavel Polityuk

Kiew (Reuters) - Russland hat die erste Teilmobilmachung des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet.

"Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir alle verfügbaren Mittel einsetzen, um unser Volk zu schützen - das ist kein Bluff", sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Dem Westen warf er nukleare Erpressung vor. Russland habe aber viele Waffen, um zu antworten, sagte Putin. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sprach von 300.000 Reservisten, die eingezogen werden sollen. Vize-Bundeskanzler Robert Habeck und die britische Regierung kritisierten den Schritt scharf.

Mit der Teilmobilmachung und der Entsendung weiterer Soldaten will Russland aus der Defensive kommen, in die es im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive im Süden und Osten der Ukraine gekommen war. Russische Truppen waren am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert und hatten bis zu 20 Prozent der Fläche der Ukraine besetzt. Seit einigen Tagen erobern ukrainische Truppen aber immer mehr Gebiete zurück. Die von Moskau militärisch unterstützten prorussischen Separatisten kontrollieren bereits seit 2014 die ostukrainischen Gebiete um Luhansk und Donezk. Putin bekräftigte in seiner Rede, Russland wolle die Donbas-Region befreien. Das Dekret für die Teilmobilmachung sei unterzeichnet, sagte der russische Präsident. Die Einberufung von Reservisten werde noch am Mittwoch beginnen. Insgesamt verfüge Russland über zwei Millionen Reservisten.

Deutschland sagte der Ukraine weiterhin Unterstützung zu. Man werde über den falschen und schlimmen Schritt Russlands beraten, sagte Wirtschaftsminister Habeck (Grüne). Klar sei aber, dass die Ukraine weiter vollumfänglich unterstützt werde. Dies hatte auch Kanzler Olaf Scholz in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York klargemacht. Er hatte Russland "blanken Imperialismus" vorgeworfen und die Weltgemeinschaft aufgefordert, der angegriffenen Ukraine zu helfen. Russland dürfe diesen Angriffskrieg nicht gewinnen. Putins Drohungen müssten ernst genommen werden, sagte die Staatssekretärin im britischen Außenministerium Gillian Keegan bei Sky News. Sie sprach von einer besorgniserregenden Eskalation.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in seiner nächtlichen Video-Ansprache zuvor gesagt, dass die treibende Kraft an der Frontlinie eindeutig die Ukraine sei. Am Dienstag forcierte Russland Referenden in den besetzten Gebieten über einen Beitritt zu Russland. In den ostukrainischen Regionen Luhans und Donezk wurden entsprechende Volksbefragungen bereits vom 23. bis 27. September angesetzt. Auch in der von Russland gehaltenen südukrainischen Region Cherson kündigten die Statthalter ein solches Referendum an. Erwartet wurde ein ähnlicher Schritt von der Region Saporischschja, wo das größte ukrainische Atomkraftwerk liegt, das immer wieder unter Beschuss geraten ist.

