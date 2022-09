Putin kündigt Teilmobilisierung an - Müssen Russland verteidigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt.

Es gehe darum russische Gebiete zu verteidigen, sagte Putin am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Russlands Ziel sei es die ostukrainische Region Donbas zu befreien. Der Westen habe keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland gewollt, vielmehr wolle er Russland zerstören. Russland werde alle seine Ressourcen nutzen um sein Volk zu verteidigen. Das Dekret zur Teilmobilisierung sei unterzeichnet, die Mobilisierung beginne noch am Mittwoch.

(Reuters Reporter; Geschrieben von Hans Seidenstücker; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)