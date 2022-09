Bank of England erhöht Zinsen um 0,50 Prozentpunkte – GBP/USD im Blick

Die Bank of England hat ihren Leitzins am Donnerstag von 1,75 Prozent auf ein Niveau von 2,25 Prozent angehoben. Gleichzeitig kündigte der Währungshüter an, trotz der in eine Rezession mündenden Wirtschaft weiterhin „nach Bedarf energisch“ auf die Teuerung zu reagieren.

Am Nachmittag notiert das Währungspaar GBP/USD bei 1,29 Dollar und damit rund 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag im Plus.