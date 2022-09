CVB Financial steigert die Dividende

Der US-Finanzkonzern CVB Financial Corp. (ISIN: US1266001056, NASDAQ: CVBF) wird seinen Aktionären am 20. Oktober 2022 eine Dividende in Höhe von 20 US-Cents für das dritte Quartal ausbezahlen. Record date ist der 5. Oktober 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,19 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 5,3 Prozent.

Es ist die 132. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,80 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite von CVB Financial liegt beim aktuellen Börsenkurs von 26,61 US-Dollar (Stand: 21. September) bei 3,01 Prozent.

CVB Financial Corp. ist die Holdinggesellschaft der Citizens Business Bank, die im Jahr 1974 gegründet wurde. Das Bankinstitut betreut seine Kunden im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 59,1 Mio. US-Dollar nach 51,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 20. Juli 2022 bekannt gegeben wurde.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 24,29 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,76 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. September 2022).

Redaktion MyDividends.de