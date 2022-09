DAX sehr volatil, Goldpreis schwach, Euro-Dollar auf 20-Jahrestief, Salzgitter

Der DAX startete auf dem gleichen Niveau wie am Dienstag und hatte damit die Auswirkungen der FED-Zinssitzung vom Vorabend im Nachgang negativ interpretiert. Hierbei stiegen die Kurse zunächst an, näherten sich zum Handelsschluss an der Wall Street jedoch wieder den Tagestiefs an und zeigten allein im Dow Jones eine Tagesspanne von 1.000 Punkten an.

Ingmar Königshofen skizziert das große Bild im DAX und die Einordnung von hoher Volatilität im Sommer mit seiner Erwartungshaltung für die kommenden Wochen.

Während der DAX bis zum Mittag alle Verluste aufholen und ab dem Tief sogar 250 Punkte zulegen konnte, notierte der Euro zum Dollar auf einem neuem 20-Jahrestief. Dies ist ebenfalls Thema und mit der interaktiven Chartanalyse schauten wir neben dem EUR/USD auch auf die Währungspaare CHF/USD und USD/JPY.

Gold hat als Inflationsschutz bisher nicht seine Stäke gezeigt, hier hat Ingmar die 1.680 als wichtiges Level im Chartbild identifiziert, woran sich Trader orientieren können.

Aus dem Aktienbereich haben wir die Zalando im Programm, die weiter unter der nachlassenden Konsumbereitschaft leidet. Die Aktie markiert heute mit 20 Euro ein 5-Jahres-Tief, wurde jedoch von der Credit Suisse zum Kauf empfohlen. Ist der antizyklische Ansatz sinnvoll?

Zweiter Wert war die Salzgitter AG, die ihre Prognosen bekräftigt hat und damit ein "Stern" am Aktienhimmel in der aktuellen Berichterstattung sein dürfte.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

