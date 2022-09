EUR/USD: Fed erhöht wie erwartet Zinsen – das ist nun wichtig

EUR/USD: Fed erhöht wie erwartet Zinsen – Anleger fürchten weiter Erhöhungen

Die jüngste Zinserhöhung durch die US-Notenbank hat auch ihre Spuren am Devisenmarkt hinterlassen. Hoffnungen auf eine Lockerung der Zinszügel in naher Zukunft haben sich zerschlagen. Das Währungspaar EUR/USD kann am Donnerstagvormittag mit 0,988 Dollar zunächst etwas Boden gut machen (+0,44 Prozent).

Zinsfantasien erhalten neue Nahrung – weiterhin rasche Zinsschritte in Aussicht gestellt

Es ist die Aussicht auf weiterhin rasch steigende Zinsen jenseits des Atlantiks, welche zusehends zulasten der Gemeinschaftswährung geht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sackte der Euro gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar-Index um 0,30 Prozent auf 111,79 Zähler und kletterte damit folgerichtig auf den höchsten Stand seit zwei Dekaden.