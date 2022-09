FASTENAL - Ist die Aktie ein Kauf?

Fastenal Co. - WKN: 887891 - ISIN: US3119001044 - Kurs: 47,530 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Distributors von Industrie- und Baumaterialien Fastenal befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im Dezember 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 64,75 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie in einem bullischen Keil. Dabei fiel sie im Juli auf das log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 46,17 USD zurück. Eine anschließende Aufwärtsbewegung führte den Wert an die Oberkante des Keils. Am 22. August warnte ich in meiner Analyse „FASTENAL - Aktie vor Korrekturende oder neuer Verkaufswelle?“ vor einem Abpraller an dieser Trendlinie und einem erneuten Rückfall auf Retracement. In der letzten Woche notierte der Wert im Tief bei 46,44 USD und damit nur noch wenige Cent über diesem Retracement. In der laufenden Woche behauptet sich die Aktie über dem Retracement.

Jetzt wieder Erholung?

Solange die Aktie über dem Unterstützungsbereich um 46,17 USD notiert, besteht die Chance auf einen erneuten Anstieg an die Keiloberkante, was Kursgewinne gen 53,50 USD bedeuten würde.

Fällt der Aktienkurs aber unter diesen Bereich ab, dann könnte es zu weiteren Abgaben gen 41,00-40,50 USD und damit auf den langfristigen Aufwärtstrend kommen.

Fazit: Die Fastenal-Aktie steht an einem kurzfristigen Entscheidungspunkt. Aktuell haben die Bullen die leicht besseren Chancen.

