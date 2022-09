Starbucks: Die Kaffeekette setzt sich und dem neuen CEO ambitionierte Ziele bis 2025

Werbung

Der neue CEO soll Starbucks zurück auf den Wachstumspfad führen

Seit Anfang September steht fest, dass Laxman Narasimhan der neue CEO sein wird. Dieser war bereits CEO der Unternehmensgruppe Reckitt Benckiser. Er wird nach einer Übergangsphase ab dem 1. April 2023 das Zepter übernehmen.

Narasimhan soll das Unternehmen zurück zu den beeindruckenden Wachstumsraten der Vergangenheit führen. Denn die Reihe der Probleme der einst florierenden Kaffeekette ist lang: Es herrschen einerseits Kämpfe mit den Gewerkschaften, andererseits belasteten die Schließungen in China, einem der wichtigsten Zielmärkte des Unternehmens. Hinzu kam die Fluktuation bei den Führungskräften sowie die unsichere konjunkturelle Lage. Dennoch verzeichnet das Unternehmen in den USA heute Besuche von 75 Millionen Kunden, die ein- bis zweimal pro Monat die Filialen aufsuchen. Pro Woche kommen weltweit 100 Millionen Menschen in die Filialen. Über 400 Millionen Mal tritt Starbucks mit seinen Kunden wöchentlich über verschiedene Kanäle in Kontakt. Dabei hat sich im Laufe der Zeit der Produktmix deutlich verändert. Zwischen 2018 und 2022 stieg der Anteil der Kaltgetränke von 47 Prozent auf 64 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Umsätze, der über die Drive-Thru-Angebote erzielt wird, von 34 Prozent auf 47 Prozent. Bei diesem Konzept müssen Autofahrer nicht mehr aussteigen, um ihren Kaffee zu bekommen. Der Anteil der Umsätze, der über mobile Anwendungen generiert und bezahlt wird, verdoppelte sich auf 25 Prozent. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Aktie, trotz des Kursrückgangs seit Sommer 2021, in den vergangenen zehn Jahren um 285 Prozent zulegen konnte.

Neue Filialen in den USA und Asien

Neu-CEO Narasimhan wird die am 13. September auf dem Investorentag präsentierten neuen Ziele erreichen müssen, um die Aktionäre zufriedenzustellen. Auf der Hauptversammlung hatte das Unternehmen bereits ambitionierte Ziele angekündigt: Die Zahl der eigenen und lizenzierten Geschäfte soll in 100 Märkten bis 2030 auf rund 55.000 erhöht werden. Zum Ende des letzten Jahres waren es bereits über 34.000. Bei der Expansion soll auch angesichts der steigenden Löhne das digitale Bestellwesen vorangetrieben werden. Für Nordamerika wird jetzt ein Umsatzanstieg von 40 Prozent in drei Jahren prognostiziert, wenn die Expansion der Filialen, die Preisgestaltung und die Innovationen greifen. In den nächsten Jahren sollen rund 2.000 neue Filialen in den USA eröffnet werden. Rund 450 Millionen US-Dollar sollen im Geschäftsjahr 2023 in die Modernisierung bestehender Cafés in den USA investiert werden. Insgesamt will Starbucks in den kommenden drei Jahren 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar für Investitionen in die Hand nehmen. International will Starbucks bis 2025 9.000 Filialen in China und 2.000 Filialen in Japan betreiben. Insgesamt soll die Zahl der weltweiten Filialen damit bis Ende 2025 auf 45.000 steigen.

Gewinn- und Umsatzprognose angehoben – Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe im Geschäftsjahr 2024

Die Gewinn- und Umsatzprognose wurde angehoben: Das Unternehmen erwartet nun für den Zeitraum von 2023 bis 2025 ein jährliches vergleichbares Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent, sowohl weltweit als auch in den USA. Das Wachstum werde sich im Geschäftsjahr 2025 in der neuen Spanne von 4 bis 6 Prozent normalisieren. Starbucks erwartet zwischen 2023 und 2025 ein weltweites Umsatzwachstum in der Größenordnung von 10 bis 12 Prozent jährlich. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Spanne von 8 bis 10 Prozent dar. Zudem soll der bereinigte Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren um jährlich 15 bis 20 Prozent wachsen. Das Unternehmen rechnet langfristig mit einer ‘progressiven’ Ausweitung der operativen Marge, die jedes Jahr wächst. Für das Geschäftsjahr 2024 stellte das Unternehmen die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe in Aussicht. Zusammen mit den Dividenden und Rückkäufen rechnet Starbucks damit, in den nächsten drei Jahren etwa 20 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben.

Hohe Insiderkäufe – Bewertung noch nicht auf Schnäppchenniveau

Das Vertrauen in die Umsetzung des Reinvention-Plans scheint groß zu sein. Am 16. September haben die Aufsichtsräte Mellody L. Hobson und Richard E. Allison Jr. verkündet, dass sie am 15. September 54.750 respektive 10.000 Aktien zu je 92,58 US-Dollar respektive 92,53 US-Dollar erworben haben. In Summe haben die beiden Insider knapp 6 Millionen US-Dollar investiert. Analysten zeichnen auf Basis der Factset-Daten für den Gewinn je Aktie folgenden Wachstumspfad: Im Jahr 2022 wird ein Gewinn je Aktie von 2,87 US-Dollar erwartet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 33. Im Folgejahr soll der Gewinn je Aktie auf 3,39 US-Dollar, 2024 dann auf 3,95 US-Dollar steigen. Das KGV24e fällt auf knapp 24. Ein Schnäppchen ist die Aktie damit immer noch nicht. Der Investorentag kam bei den Marktteilnehmern allerdings dennoch gut an. Die Aktie eroberte die gleitenden Durchschnitte zurück.

Stand: 22.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Stephan Bank, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/