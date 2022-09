US-Anleihen weiten Kursverluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel die anfänglichen hohen Kursverluste noch ausgeweitet. Im Gegenzug legten die Renditen kräftig zu, nachdem zuletzt mehrere Notenbanken ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation deutlich angehoben haben.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 1,20 Prozent auf 112,86 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug bis auf 3,70 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2011.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben und weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten signalisiert. Außerdem erhöhten die britische Notenbank und die Schweizerische Nationalbank ihre Leitzinsen deutlich, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Mit den Leitzinserhöhungen sind auch die Kapitalmarktzinsen angestiegen./bek/jha/