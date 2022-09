WOCHENVORSCHAU: Termine bis 05. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 05. Oktober

------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Suse, Q3-Zahlen 12:45 USA: Accenture, Q4-Zahlen 22:00 USA: FedEx, Q1-Zahlen FRA: Airbus Group, Capital Markets Day (bis 23.9.22) USA: Qualcomm, Investor Day USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 09/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 09/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 09/22 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 09/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 (vorab) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 08/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: GDV-Versicherungstag 2022 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft unter dem Motto "Zukunftsimpuls". Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), CDU-Generalsekretär Mario Czaja und Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. 09:30 DEU: Kongress "Auto Motor und Sport" - Verlag Motorpresse u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Oliver Blume, dem Vorsitzenden von Renault S.A.S., Luca de Meo, dem Personalvorstand der Traton SE, Bernd Osterloh, dem Entwicklungschef bei Audi, Oliver Hoffmann, dem Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group, Markus Schäfer, sowie Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel. 09:30 DEU: 5. BDI-Klimakongress + 13.40 Online-Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke und anschließende Diskussion «Circular Economy: Kommt die Kreislaufwirtschaft endlich in Gang?» + 16.30 Rede Wirtschaftsminister Robert Habeck 09:30 DEU: Verbandstag Sparda-Banken, Gastreferent: Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 09:30 DEU: Konferenz zu Bankenunion mit Vertretern aus Aufsichtsbehörden, Banken und Wissenschaft 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Datenschutz beim Livestream-Unterricht 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Verfall von Urlaubsansprüchen bei Krankheit 10:0 DEU: Pk des Branchenverbandes "Zukunft Gas" mit Vorstellung von Studie "Entwicklung der globalen Gasmärkte bis 2030", Köln 10:00 DEU: OVG verhandelt Klage gegen Schließungen im Corona-Lockdown im April 2020, Münster 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (online) mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Mathias Kammüller und Dietrich Birk 12:00 DEU: Livestream "Banken On Screen": Konjunkturausblick der privaten Banken: Deutsche Wirtschaft vor gravierender Rezession?, Berlin 12:00 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) zur Vorstellung der Konjunkturprognose DEU: Thementag "Infrastruktur" bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge, Hannover USA: 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht weiter, New York ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 07/22 und 08/22 FRA: Airbus Group, Capital Markets Day (bis 23.9.22) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 07/22 09:00 ESP: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 10:00 DEU: Bundesbank-Fachtagung: «Digitalisierung als Gamechanger - Implikationen für Finanzindustrie und Aufsicht» u.a. mit Jan Ceyssens, Head of Digital Finance Unit Europäische Kommission DEU: Thementag «Kommunaler Transport» bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:30 NLD: Telenet Group, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 08/22 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 09/22 14:30 USA: CFNA-Index 08/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 09/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 09/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Deutsche Bundesbank: Zahlungsverkehrssymposium 2022 u.a. mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, EZB- Direktoriumsmitglied Fabio Panetta sowie Vertreter von Banken und Handel 14:00 DEU: Pressebriefing zum 71. Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress (27. bis 29.9.2022), Dresden 15:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen unter dem Motto "Energie. Preis. Krise." AUT: 66. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien IDN: Treffen der Tourismusminister der G20-Staaten, Bali 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Prüfbericht über den Kampf der EU gegen illegale Fischerei, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk) DEU: Vonovia, Capital Markets Day CHE: Georg Fischer, Capital Markets Day GBR: United Utilities, Q2-Zahlen GBR: Ferguson plc, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 08/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 08/22 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 07/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 09/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 08/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel DEU: "Handelsblatt"-Jahrestagung zur Zukunft des Gasmarktes unter dem Motto "Souveränität und Versorgungssicherheit im Ausnahmezustand" diskutieren Experten aus Gasindustrie, Wirtschaft und Politik zu aktuellen Entwicklungen und allgemeinen Auswirkungen, Berlin DEU: Messe WindEnergy Hamburg mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Hamburg 09:00 DEU: Weltenergierat zum Energietag 2022: Zeitenwende im Energiesektor - "Auf dem Weg zur neuen Normalität"?, Berlin 10:00 DEU: Eröffnung 71. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Dresden IDN: Treffen der G20-Landwirtschaftsminister, Nusa Dua/Bali ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE 14:00 FRA: Totalenergies, Investor Day 18:00 USA: Amazon, Neuheitenevent DEU: LPKF, Capital Markets Day DNK: Carlsberg, Capital Markets Day GBR: Vodafone Group, Social Contract Investor Briefing TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (endgültig) 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 10/22 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 09/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 08/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 08/22 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 08/22 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 08/22 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 08/22 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Atlantik-Brücke und Atlantic Council: "Frankfurt Forum on US-European GeoEconomics" (Hybrid-Veranstaltung) mit einem Gastvortrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung, Frankfurt 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zur ungarischen Straßenmaut und hohen Nachforderungen bei Verstößen, Karlsruhe 09:30 DEU: BNP Paribas Pressegespräch zu Deutschland-Strategie, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Online-Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Vorstandsvergütungsstudie 2022 10:00 DEU: Online-Pk mit Vorstellung der neuen IMK- Konjunkturprognose 2022/23 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M. 11:00 DEU: BGH prüft: Wann hat ein Ebay-Verkäufer Anspruch auf Entfernung einer negativen Bewertung? 14:30 DEU: BGH prüft zu Elektroautos: Darf eine Autobank dem Kunden eine vermietete Batterie aus der Ferne abschalten? USA: Erstes Gipfeltreffen zwischen den USA und den pazifischen Inselstaaten, Washington ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach-Gruppe, Halbjahreszahlen (12.15 Online-Pk) 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 10:30 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 17:00 USA: Intuit, Investor Day 22:15 USA: Nike, Q1-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/22# BEL: Verbraucherpreise 09/22 DEU: Ifo-Institut Veröffentlichung Geschäftsklima Ostdeutschland 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 09/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 08/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 09/22 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (3. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH klärt: Welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben? 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur behördlichen Durchsetzung von Fluggastrechten 10:00 DEUI: Bundesgerichtshof prüft in mehreren Verfahren: Wer darf Datenschutzverstöße vor Gericht bringen? 13:00 DEU: Pk zum 40. Deutschen Stahlbautag «Natürlich Bauen mit Stahl», u.a. mit Christian Wurst, Präsident des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV, Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 NLD: Philips, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: Hella, Hauptversammlung, Lippstadt TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 08/22 01:50 JPN: Industrieproduktion 08/22 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/22 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/22 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 08/&22 08:00 GBR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 08/22 09:00 CHE: KOF Frühindikator 09/22 09:00 CZE: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 AUT: Erzeugerpreise 08/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 09/22 10:00 POL: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Einkommen und Ausgaben 08/22 15:45 USA: MNI Chicago 09/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Italien EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Türkei SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Entscheidungsverkündung im Kapitalanleger- Musterverfahren gegen Porsche und VW 10:00 EUR: Sondertreffen der EU-Energieminister, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 03. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Kfz-Absatz 09/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q3/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 09/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 08/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/22 HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 04. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/22 CHE: Sika AG Capital Markets Day USA: Hasbro Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 09/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 09/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (endgültig) SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 05. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Grenke, Q3-Umsatz DEU: KBA, VDA, VdIK, Auto-Zulassungszahlen 09/22 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Im- und Exporte 08/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/22 09:15 ESP: PMI Dienste 09/22 09:45 ITA: PMI Dienste 09/22 09:50 FRA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/22 14:30 USA: Handelsbilanz 08/22 15:45 USA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 09/22 SONSTIGE TERMINE 12:15 DEU: Betriebsversammlung bei Ford mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Saarlouis 16:30 DEU: Dialog des Bundesverbands deutscher Banken (BdB): "Zeitenwende - auch in der Geldpolitik?" u.a. mit Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg, und dem Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: 26. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie (bis 6.10.22), Zwickau HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen -------------------------------------------------------------------------------------

