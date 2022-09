Goldpreis sackt empfindlich ab – die Gründe

Goldpreis: Zinssorgen und geopolitische Unwägbarkeiten belasten

Angesichts schwelender Inflations- und Zinssorgen gerät der Goldpreis kurz vor dem Wochenende erneut unter Druck. Ebenfalls behalten Anleger die anstehenden Parlamentswahlen in Italien im Auge, welche ihre Schatten vorauswerfen. Geopolitische Unwägbarkeiten, wie etwa der Ost-Konflikt sorgen ebenfalls für Gesprächsstoff. Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Freitagmittag 1.642 Dollar und damit rund 1,7 Prozent weniger im Vergleich zum Vortagesschlusskurs. Vor dem Hintergrund bestehender Inflations- und Zinssorgen und den damit im Zusammenhang stehenden Rezessionssorgen haben Anleger am Goldmarkt am Freitag und damit kurz vor dem Wochenende wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Für Diskussionen sorgen indes neue Ängste im Ost-Konflikt und nicht zuletzt auch die Italien-Wahlen am kommenden Sonntag. Vor diesem Hintergrund überwiegt das Prinzip Vorsicht.

US-Notenbank Federal Reserve erhöht Zinsen kräftig – Zinssorgen bleiben schwelend

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte der US-Währungshüter kräftig an den Zinsschrauben gedreht und somit wie erwartet ein starkes Signal im Kampf gegen die grassierende Inflation gesendet. Insgesamt hatte die US-Notenbank das Zinsniveau um 75 Basispunkte nach oben auf ein Level von 3,00-3,25 Prozent geschraubt. Gleichzeitig ließ Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz keine Zweifel offen, dass in Zukunft von dem restriktiven geldpolitischen Kurs abgewichen werden könnte, um die Teuerung wieder einzufangen.