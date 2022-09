Große Rückruf-Aktion bei Tesla

Die Tesla-Aktie gab gestern über 4 Prozent nach und liegt heute vorbörslich auch schon wieder über 2 Prozent im Minus. Gestern wurde bekannt, dass der Elektroauto-Hersteller über 1 Mio. Fahrzeuge zurückrufen.

Softwarefehler bei 1,1 Mio. Tesla-PKW

Der Softwarefehler bei den Modellreihen 3 (Baujahr 2017-2022), S (2021-2022), X (2021-2022) und Y (2020-2022) betrifft offenbar die Automatik für das Fenster-Schließsystem. Diese erkennt offenbar nicht, ob eine Blockade vorliegt. Körperteile könnten somit eingeklemmt werden.

Hürde bei 315 USD eine Nummer zu groß

Die Tesla-Aktie scheiterte am vergangenen Mittwoch erneut an der entscheidenden Charthürde in Form der Zwischenhochs aus dem August bei 315 USD. So lange diese Levels nicht überwunden werden können, haben kurz- und mittelfristig die Bären das bessere Blatt.