S&P 500® - Verlaufsvergleich mit 2008 – aktueller denn je?

Ende August zeigten wir die nebenstehende Grafik schon einmal (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. August) Auf vielfachen Wunsch aktualisieren wir den Verlaufsvergleich des S&P 500® von 2008/09 mit der aktuellen Marktentwicklung der amerikanischen Standardwerte. Doch zunächst einige generelle Erläuterungen zu der Herangehensweise. Der „Techniker“ liebt den Blick in die Vergangenheit. Getreu dem Motto „Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, aber sie reimt sich“, verspricht er sich von der Rückspiegelbetrachtung eine wichtige Orientierungshilfe für die aktuelle Ausgangslage. Als Erklärungsansatz dient dabei die Börsenpsychologie. In vergleichbaren (Stress-)Situationen reagieren die Marktteilnehmer – zumindest in der Summe – ähnlich. Die massenpsychologischen Phänomene „Angst und Gier“ führen zu wiederkehrenden Kursverläufen. Eine große Übereinstimmung ergibt sich beim S&P 500® aktuell mit dem historischen Verlauf von 2007 bis 2009 (siehe Chart). Die jüngste Schwächephase im September passt sehr gut zum damaligen Verlaufsmuster. Gilt die Blaupause weiterhin, dann sollten die nächsten Wochen noch herausfordernd bleiben, ehe im Oktober eine temporäre Zwischenerholung einsetzen dürfte.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

