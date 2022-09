Die Suche nach einer echten Top-Aktie zum Schnäppchenpreis ist in diesem Jahr wirklich nicht einfach. Bisher war es ein ziemlich schwieriges Jahr für Investoren, da die Aktienkurse vieler Unternehmen in der ersten Jahreshälfte durchgehend gefallen sind.

Ursachen dafür sind die hohe Inflation, anhaltende Schwierigkeiten in der Lieferkette, eine schwächelnde Wirtschaft und die Angst vor einer großen Rezession. Grundsätzlich also kein dankbares Börsenumfeld für Anleger.

Jedoch bieten sich für langfristige Investoren aufgrund der fallenden Aktienkurse auch attraktive Chancen. Eine spannende Gelegenheit für Anleger könnte die folgende Top-Aktie sein, die so günstig notiert wie selten zuvor.

Diese Top-Aktie ist so günstig wie selten zuvor

Intel (WKN: 855681) ist ein amerikanischer Halbleiterhersteller. Jeder, der sich schon einmal einen Computer gekauft hat, dürfte mit der Marke und einem Produkt von Intel in Berührung gekommen sein. Gerne möchte ich darauf eingehen, wieso Intel besonders für langfristig orientierte Anleger gerade jetzt eine Top-Aktie zu sein scheint.

Mindestens seit fünf Jahren notierte eine Aktie von Intel nicht unter der Marke von 30 Euro. Und das, obwohl das Unternehmen als Halbleiterhersteller eigentlich von der wachsenden Chipnachfrage profitieren dürfte. Wieso also fällt die Intel-Aktie ebenfalls seit Jahresbeginn?

Nun, als Unternehmen aus der Halbleiterbranche hat Intel derzeit sehr stark mit Lieferketten-Problemen zu kämpfen. Hinzu kommen steigende Preise aufgrund von Inflation, die sich negativ auf die Nachfrage nach den Produkten von Intel auswirken.

Der Markt erwartet in naher Zukunft wohl, dass das Wachstum und die Profitabilität des Unternehmens sich verringern wird. Entsprechend ist der Aktienkurs gefallen.

Aufgrund dieses Pessimismus weist Intel im Moment eine Dividendenrendite in Höhe von 5,27 % (Stand: 23.09.2022) auf. Für ein so etabliertes Unternehmen ist das ein äußerst attraktiver Wert.

Und daher bin ich der Meinung, dass es hier möglicherweise eine Top-Aktie zum Discount-Preis zu holen gibt.

Intel ist noch lange nicht am Ende

Die Börse bewertet Intel gegenwärtig so, als ob das Unternehmen keine Zukunft mehr vor sich hat. Dem kann man folgende Fakten entgegenhalten: Basierend auf Daten von Mercury Research verfügt Intel über einen Marktanteil von 88,4 % bei den Server-CPUs, 81,7 % bei den Desktop-PCs und 77,5 % bei den mobilen PCUs. Allein in diesen Bereichen erwirtschaftet das Unternehmen also massive Cashflows.

Darüber hinaus profitiert Intel von der jüngsten Gesetzgebung in den USA. Die Vereinigten Staaten möchten Chipherstellern Subventionen in Höhe von fast 53 Mrd. US-Dollar zur Verfügung stellen, um die Produktion von Halbleitern im eigenen Land zu fördern.

Es steht außer Frage, dass die zunehmende Digitalisierung unserer Welt auch eine erhöhte Chipnachfrage nach sich ziehen wird. Intel investiert entsprechend in diese Zukunftschance und wird für mein Empfinden in Zukunft daher auch von diesem Trend profitieren können.

Top-Aktie: Ist Intel jetzt ein Kauf?

Im Moment sehen die kurzfristigen Aussichten für Intel vielleicht nicht so gut aus. Allerdings handelt es sich dabei um ein etabliertes Unternehmen, das in wichtigen Märkten einen großen Marktanteil innehat. Außerdem erwirtschaftet Intel einen hohen freien Cashflow.

Angesichts der Zukunftsaussichten und der aktuellen Dividendenrendite könnte Intel für langfristig orientierte Anleger eine echte Top-Aktie sein.

Der Artikel Diese Top-Aktie ist so günstig wie selten zuvor ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $57.50 Call auf Intel und Short January 2023 $57.50 Put auf Intel.

Motley Fool Deutschland 2022