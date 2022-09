Dieser Bärenmarkt dauert schon 262 Tage. Wie lange hält ein Bärenmarkt im Durchschnitt an?

Der S&P 500 hatte sein Allzeithoch am 3. Januar dieses Jahres. In den 262 Tagen seitdem hat der bedeutende US-Index 21 % abgegeben (Stand: 21.09.22, gilt für alle Angaben). Beim DAX sieht es ganz ähnlich aus. Ausgehend vom Allzeithoch am 5. Januar beträgt das Minus 23 %. 260 Tage sind seitdem vergangen. Da drängt sich doch die Frage auf, wann diese Abwärtsbewegung endlich enden wird. Um diese zu beantworten, lohnt ein Blick auf vergangene Bärenmärkte.

Eine kurze Historie der Bärenmärkte

Denn auch wenn uns der aktuelle Kursabschwung außergewöhnlich vorkommen mag, so ist er doch ganz normal. Seit 1928 sank der breite Aktienmarkt in den USA 28-mal um mindestens 20 % und erfüllte somit jeweils die Definition eines Bärenmarktes. Das heißt, dass im Durchschnitt ungefähr alle 3,4 Jahre ein Bärenmarkt auftrat.

Wir waren in den letzten Jahren also verwöhnt. Denn seit der Finanzkrise im Jahr 2008/2009 mussten wir nur einen Bärenmarkt durchleben. Der Crash im Rahmen der Corona-Krise 2020 dürfte den meisten von uns noch in guter Erinnerung zu sein. Obwohl der S&P 500 im Zuge dessen 34 % verlor, kam mir dieser Bärenmarkt weniger schlimm vor als der in diesem Jahr. Woran liegt das? Wahrscheinlich daran, dass der Kursabschwung im Jahr 2020 lediglich 33 Tage anhielt und die Aktienkurse nach wenigen Monaten bereits wieder neue Allzeithochs erreichten.

So lange dauert ein Bärenmarkt im Durchschnitt

Im aktuellen Bärenmarkt ist das nicht so. Der lang anhaltende Kursverfall nagt an meinen Nerven. Wie lange kann das noch so weitergehen? Ein Blick auf die Geschichte lehrt uns, dass Bärenmärkte wie 1973/1974 (630 Tage) oder 1980/82 (622 Tage) sehr lange anhalten können. Und die Kurse anschließend nicht direkt wieder neue Allzeithochs erreichen. Bedeutende Gründe für diese beiden Bärenmärkte waren eine Ölkrise (1973/74) sowie eine hohe Inflation, die mit hohen Zinsen durch die FED bekämpft wurde (1980/82). Parallelen zur heutigen Situation sind also gegeben.

Die meisten Bärenmärkte im S&P 500 dauerten jedoch deutlich kürzer. Im Durchschnitt hielten sie 289 Tage an und hatten einen Kursverfall von 36 % zur Folge. Würde der aktuelle Bärenmarkt genau den Durchschnitt treffen, müsste er also in 27 Tagen, am 19.10.22, enden.

Langfristig kennt der breite Aktienmarkt nur eine Richtung

Dieses genaue Datum ist natürlich eine Spielerei. Es macht aber deutlich, dass auch dieser Bärenmarkt enden wird. Auch dieses Mal wird der breite Aktienmarkt wieder steigen und schließlich neue Allzeithochs erreichen. Im Durchschnitt wird er dabei eine jährliche Rendite von ungefähr 10 % einbringen. Alles, was ich tun muss, um diese Rendite zu erzielen, ist, langfristig investiert zu bleiben.

Motley Fool Deutschland 2022