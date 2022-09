Angst und Panik am Aktienmarkt: So gehst du richtig damit um – und profitierst

Aufgrund der rasant steigenden Zinsen, der hohen Inflation, der horrenden Energiepreise und der mit alldem verbundenen Aussichten auf eine Rezession herrschen am Aktienmarkt derzeit negative Emotionen vor – insbesondere Angst und Panik. Viele Anleger werfen aus Angst vor weiteren Verlusten ihre Aktien auf den Markt. Und kaum jemand möchte in diesem Umfeld an der Börse investieren.

Diese Gemengelage hat den DAX am 23. September sogar auf ein neues Jahrestief getrieben. Und auch international gab es am Aktienmarkt deutliche Verluste. Die Aktienkurse rauschen in den Keller, und niemand weiß, wann sie wieder steigen.

Investoren sollten im Crash einen kühlen Kopf bewahren

Die schlechte Stimmung kann ansteckend sein, ganz ähnlich wie eine Erkältung. Denn der Blick ins eigene Depot macht während eines Crashs am Aktienmarkt absolut keinen Spaß. Rote Zahlen, so weit das Auge reicht. Hätte man das mit dem Investieren doch bloß sein gelassen!

Falls du dich auch in solchen Gedankenspiralen wiederfindest, sei zunächst versichert: Du bist nicht allein. Nur an den Hartgesottenen geht ein Crash spurlos vorüber. Damit du auch eines Tages zur Gruppe derer gehört, die im Bärenmarkt einen kühlen Kopf bewahren können, brauchst du vielleicht einfach eine andere Perspektive auf den aktuellen Crash am Aktienmarkt.

Die richtige Perspektive auf den Aktienmarkt

Die derzeit kursierenden Horrorszenarien für die Wirtschaft klingen katastrophal. Und sie verkaufen sich gut. Aber mal ehrlich: Selbst wenn es zum Worst Case kommt, gibt es immer noch eine Zeit nach dem Worst Case. Und das spiegelt sich auch am Aktienmarkt wider.

Als der DAX 2008 am Boden lag, befürchteten manche den Zusammenbruch des Finanzsystems – bis plötzlich wieder der nächste Aufschwung einsetzte, der den Aktienmarkt auf neue Rekordhochs führte. Anfang 2020 stand die Wirtschaft plötzlich auf unbestimmte Zeit still, und einige bereiteten sich auf ein langes Leben in Autarkie vor. Doch schon Anfang des Folgejahres stand der DAX wieder einmal so hoch wie nie zuvor, und der Crash war vergessen.

Nun steht uns möglicherweise mal wieder eine Rezession bevor. Für viele Unternehmen ist die Situation schwer zu navigieren. Einige werden vom Markt verschwinden. Aber auch dieses Mal wird es eine Zeit nach der Rezession geben. Und diese wird den Boden für eine Erholung am Aktienmarkt bereiten. Jeder Crash endet irgendwann.

Fang das fallende Messer!

Aktien zu kaufen, während die Kurse fallen, ist kein leichtes Unterfangen. Viele sorgen sich vor dem Griff in ein fallendes Messer. Dabei ist es in der Regel eine gute Idee, in den Aktienmarkt zu investieren, wenn die Kurse fallen – weil sie dann günstiger sind als vorher.

Ein neues Jahrestief am Aktienmarkt klingt besonders bedrohlich und nach einem besonders schnell fallenden Messer. Aber nur, wenn du in dieses hineingreifst, hast du eine Chance, es zu fangen, und dich mit ihm in den nächsten Bullenmarkt vorzukämpfen. Und der kommt ganz bestimmt – das hat die Geschichte gezeigt.

Der Artikel Angst und Panik am Aktienmarkt: So gehst du richtig damit um – und profitierst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

