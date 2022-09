Behörden - Mindestens 13 Menschen in russischer Schule erschossen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - In Russland hat ein Mann an einer Schule Behördenangaben zufolge mindestens 13 Menschen und sich selbst erschossen.

Unter den Todesopfern seien sieben Schulkinder sowie Lehrer und Sicherheitspersonal, teilt die russische Ermittlungsbehörde am Montag mit. Zudem seien mehr als 20 Personen verwundet worden, darunter mindestens 14 Kinder.

Der Schütze habe bislang nicht identifiziert werden können, hieß es weiter. Er habe während der Tat eine Sturmhaube und ein schwarzes T-Shirt mit Hakenkreuz getragen. Die Sicherheitsbehörden veröffentlichten ein entsprechendes Video. Zudem zeigen die Bilder eine Leiche, bei der es sich um den Täter handeln soll, in einem Klassenzimmer mit umgestürzten Möbeln. Der Täter habe sich selbst am Tatort getötet, hieß es. Er sei mit zwei Pistolen und einer großen Menge Munition ausgerüstet gewesen, meldet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Ermittlungsbehörden.

In den letzten Jahren hat es in Russland mehrere Schießereien an Schulen gegeben. Ischewsk ist die Hauptstadt der Republik Udmurtien im Westen Russlands und liegt knapp 1000 Kilometer von Moskau entfernt.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Nette Nöstlinger, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)