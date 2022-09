Cyber, Cyber!?

break]

Der Digitalisierungs-Hit ist nicht mehr aufzuhalten, aber ohne regelmäßige Sicherheits-Updates wird aus dem Cyber-Hype schnell ein globaler Computer-Streik.





Willkommen in der digitalen Welt





Unser Abendessen kommt mit wenigen Klicks aus dem Netz, wir leisten digitale Vertragsunterschriften und haben unsere gesamte Musik in der Cloud eines Streaminganbieters. Gleichzeitig werden Operationen mit digitaler Unterstützung durchgeführt, elementare Produktionen werden von künstlicher Intelligenz gesteuert und grundlegende Geschäftsentscheidungen treffen wir Zuhause vor der Webcam. So weit so cool – und angreifbar!





Cybersafety first, oder null Risiko, null Problemo?





Cyber-Kriminalität ist bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Wahlen, großen Datenlecks oder Trojanern in den Medien gewesen. Und das Gefahrenpotenzial steigt durch die wachsende Digitalisierung stetig, vor allem für Unternehmen, die die Digitalisierung mitgehen müssen.

Perspektivisch werden beispielsweise in der gesamten Hightech-Branche von 2019 bis 2023 Umsätze in Höhe von 753 Milliarden US-Dollar durch Cyber-Angriffe entfallen. In der Gesundheits- und Einzelhandelsbranche sind es je 340 Milliarden US-Dolla (1). Allein der Verlust in diesen drei Branchen entspricht etwa dem gesamten Bruttoinlandsprodukt von Spanien aus dem Jahr 2019 (2).











Hinzukommen langfristige Imageschäden und kommunikative Herausforderungen. Schließlich sagt keine Firma ihren Kunden gerne, dass sensible Daten abhandengekommen, Geschäftsbereiche offline sind oder Produktionen stillgelegt werden – oder wurden.











Online-Sicherheit hat Hochkonjunktur





Experten erwarten, dass der Markt für Cyber-Security im Jahr 2025 ein Volumen von 200 Milliarden US-Dollar erreicht – was einem Wachstum von 10,5% in den kommenden vier Jahren entspräche (4). Die angebotenen Produkte und Services sind dabei so mannigfaltig wie ihre Abnehmer. Angefangen von mietbaren Firewalls oder klassischen Antiviruslösungen bis zu modernsten Cloud-Native-Lösungen, die auch Endgeräte im Internet der Dinge (IoT) zuverlässig schützen. Gerade hier tummeln sich viele junge Unternehmen, die eine große Chance für sich sehen.

Laut einem der größten Anbieter in diesem Bereich sind die Angriffe mit Schadsoftware gegen IoT-Geräte in Firmennetzwerken im Jahr 2020 um 700 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen (5). Das kann große Konzerne, Mittelständische Unternehmen, Ein-Personen-Betriebe oder staatliche Einrichtungen gleichermaßen betreffen. Cyber-Sicherheit ist ein Thema, das in Zukunft nahezu jeden Berufszweig betreffen wird.





Sicherheit liegt an, aber legen Anleger auch "mit Sicherheit" an?





Gute Frage, natürlich sind Prognosen schwer. Aber betrachtet man die Geschwindigkeit der Digitalisierung und den daraus resultierenden Bedarf von Sicherheit, der parallel wächst, stehen die Chancen gut.





Quellen





Statista; Schätzung zur Höhe der entgangenen Umsätze durch Cyberangriffe nach Branchen weltweit für den Zeitraum von 2019 bis 2023 (in Milliarden US-Dollar); Januar 2019



Wikipedia; Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukte; Schätzung des IWF für 2019 (Stand: Oktober 2020)



ComputerWeekly.com; Top 19 Cyber Crime Storys of 2020; Dezember 2020



GeVestor; Top 5 Cybersecurityfirmen wachsen überdurchschnittlich; Juli 2021



Zscaler; 2021 Report, IoT in the Enterprise: Empty Office Edition; 2021

