EQS-News: Euroboden vermeldet weitere operative Fortschritte – Baurecht in Berlin und Vermietungser-folg nahe München

Grünwald, den 26.09.2022 Pressemitteilung Euroboden vermeldet weitere operative Fortschritte – Baurecht in Berlin und Vermietungserfolg nahe München Baurechtschaffung für Neubauprojekt in Berlin

Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über knapp 3.000 Quadratmeter Fläche mit einem international tätigen IT-Konzern für Büroprojekt „Hammerschmidt“

Liquidität liegt bei aktuell bei rund 35 Millionen Euro Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden kann weitere operative Fortschritte verbuchen. Die Gesellschaft hat den positiven Bauvorbescheid für ein Neubauprojekt an der Müllerstraße im Berliner Ortsteil Wedding (Bezirk Mitte) erhalten, bei dem die Errichtung eines Bürogebäudes, das Gewerbeflächen einschließt, mit einer Bruttogeschossfläche von 3.840 Quadratmetern sowie Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von 910 Quadratmetern vorgesehen sind. „Wir freuen uns sehr über die jüngsten Meilensteine“, sagt Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH, und ergänzt: „Ganz besonders freut uns, dass wir bereits bei vier Projekten positive Bauvorbescheide innerhalb von wenigen Monaten erreichen konnten.“ Darüber hinaus konnte Euroboden bei dem Büroimmobilienprojekt „Hammerschmidt“ an der Münchener Stadtgrenze die komplette dritte Etage des Gebäudes mit einer Fläche von knapp 3.000 Quadratmetern vermieten. „Der Vermietungserfolg beim Projekt ,Hammerschmidt‘ in München zeigt, dass unsere architektonisch einzigartigen Konzepte gut am Markt ankommen“, sagt Euroboden-Geschäftsführer Moll. Weiter führt er aus: „Bereits vor Fertigstellung der Büroimmobilie konnten wir einen bonitätsstarken Mieter gewinnen und einen langjährigen Mietvertrag über eine große Fläche abschließen. Das spricht für die Qualität unseres Projekts und untermauert, dass qualitativ hochwertige Büroflächen in sehr guten Lagen weiterhin gefragt sind.“ Das Gebäude befindet sich derzeit im Bau, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Euroboden-Geschäftsführer Moll bewertet die Baurechtschaffung in Berlin und den Vermieterfolg im „Hammerschmidt“ als Ausweis für weitere operative Fortschritte. Neben diesen Fortschritten verfügt Eurobden weiterhin über eine hohe freie Liquidität von derzeit rund 35 Mio. Euro Pressekontakt Euroboden GmbH

