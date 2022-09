Markt Update: Dax gibt moderat ab, VW-Tochter und Umicore gründen Joint Venture und bei Varta fallen die Kursziele!

In der neuen Woche sind die Sorgen der Anleger nicht großartig kleiner geworden. Daher fehlen dem Markt einfach die Käufer, die langfristig auf ein positive Entwicklung im Markt setzen. Zuletzt haben die Schnäppchenjäger immer wieder für eine kurzfristige Erholung gesorgt. Denen scheint aber mittlerweile auch die Lust vergangen zu sein. Daher kommt der Dax auch in der neuen Woche nur schwer in Fahrt.

Positiv ist allerdings zu werten, dass der Leitindex heute nur moderat im Minus gestartet ist und sich langsam wieder an den Schlusskurs von Freitag ranarbeitet. Trotzdem ist auch diese Woche für die Anleger mit Vorsicht zu genießen. Erholungen wurden zuletzt sehr schnell wieder abverkauft und daher sollte frisches Kapital erst einmal aus dem Spiel bleiben.

Lediglich Sondersituationen wie der Börsengang von Porsche sind für uns Gelegenheiten, die Anleger nutzen sollten. Es dürfte zwar äußerst schwer werden ein paar Porsche Aktien zu ergattern, aber es ist ein Versuch wert. Die Zeichnungsfrist geht bis zum 28. September und einen Tag später steht der Börsengang auf dem Programm. Anleger, die nicht zum Zuge kommen, sollten dem Kurs dann allerdings nicht unlimitiert hinterherlaufen. Unter 100 Euro wäre für uns noch eine Chance, darüber würden wir erst einmal abwarten. In vielen Fällen kommen die Kurse von Neuemissionen nach ein paar Wochen zurück, da erste Anleger anfangen ihre Gewinne zu realisieren.

VW und Umicore investieren 3 Milliarden Euro

Die Batteriesparte des Volkswagen-Konzerns und der belgische Materialtechnologiekonzern Umicore gründen ein milliardenschweres Gemeinschaftsunternehmen für Batteriematerialien. Das Joint Venture aus der VW -Tochter PowerCo und Umicore mit Sitz in Brüssel will drei Milliarden Euro investieren und Ende des Jahrzehnts Materialien für 2,2 Millionen Elektroautos jährlich liefern, wie die Unternehmen am Montag in Salzgitter und Brüssel mitteilten. Mit den Batteriekomponenten wollen die Firmen einen großen Teil des Bedarfs von Volkswagens geplanten europäischen Batteriezellfabriken decken. Vorwiegend geht es dabei um Batterie-Kathoden und Vormaterialien für 160 Gigawattstunden an Zellkapazität. VW will mit Partnern gemeinsam bis Ende des Jahrzehnts in sechs europäischen Fabriken Elektroauto-Akkus mit einer Leistung von 240 Gigawattstunden jährlich herstellen.

Analysten bestimmen das Marktgeschehen

Unternehmensnachrichten sind am Morgen Mangelware. Im Blick dürften Anleger womöglich den Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise nach einer Verkaufsempfehlung der US-Bank Morgan Stanley haben.

Auch für den Batteriehersteller Varta zeigten sich mehrere Branchenkenner skeptischer, nachdem das Unternehmen vor dem Wochenende seine Jahresziele kassiert hatte. Die Aktie war daraufhin am Freitag mit einem Kursverlust von rund 34 Prozent aus dem Handel gegangen. Die Experten von Goldman Sachs strichen nunmehr ihre Kaufempfehlung; auch JPMorgan stufte Varta ab und kürzte das Kursziel um mehr als die Hälfte.

Mit Material von dpa-AFX