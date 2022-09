OTS: Schwäbische Liegenschaften GmbH / Variond Residential I: Investition in ...

Variond Residential I: Investition in die energetische Revitalisierung von Bestandsimmobilien im Großraum Stuttgart / Geschlossener Publikums-AIF mit Value-Add-Strategie Stuttgart (ots) - Variond Residential I GmbH & Co. geschlossene InvKG ermöglicht privaten Investoren, mittelbar an der energetischen Revitalisierung von Bestandsimmobilien durch den ganzheitlichen Ansatz der Variond Gruppe zu partizipieren. Der Fonds soll bis zu 15 Mio. Euro Eigenkapital einwerben und über die Beteiligung an Projektentwicklungsgesellschaften in aussichtsreiche Sanierungsobjekte im Großraum Stuttgart investieren. Die Laufzeit ist geplant bis 31.12.2027 mit Verlängerungsmöglichkeit um max. 2 Jahre. Die Zeichnungsfrist endet plangemäß am 30.06.2023. In wachstumsstarken Wirtschaftszentren wie Stuttgart und Region ist Wohnraum knapp und begehrt. Seit 2014 ist die Einwohnerzahl um über 5 % gestiegen. Diese Entwicklung hat einen starken Nachfrageüberhang aufgebaut, der absehbar nicht durch Neubauobjekte kompensiert werden kann. Eine gefragte Alternative bietet die substanzerhaltende Revitalisierung, Nachverdichtung und energetische Optimierung von bestehenden Gebäuden. Intelligentes Sanieren verbraucht in der Regel weniger Energie und Ressourcen als komplett neu zu bauen und punktet damit auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. "Die energetische Revitalisierung von Bestandsimmobilien ist in Ballungsräumen wie Stuttgart und Region - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der massiv steigenden Verbrauchskosten - eine absolute Notwendigkeit, um dem weiter steigenden Bedarf an lebenswerten und energieeffizienten Wohnraum zu begegnen", erklärt Fabian Neshati, Geschäftsführer der Variond Gruppe. Der Fonds Variond Residential I bietet privaten Investoren ab einer Mindestanlagesumme von 10.000 Euro die Möglichkeit, an diesem Potenzial zu partizipieren. Das geplante Eigenkapital von 15 Mio. Euro soll gemäß Value-Add-Strategie in Projektentwicklungsgesellschaften im Großraum Stuttgart investiert werden, die entsprechende Sanierungs- und Revitalisierungsprojekte durchführen. Der gesamte Prozesszyklus wird dabei innerhalb der Variond Unternehmensgruppe dargestellt. Die Bauplanung, -leitung und -überwachung erfolgt durch eigene Expertenteams. Dies sorgt für hohe Umsetzungssicherheit und -geschwindigkeit sowie Kalkulationssicherheit bei verringerten Sanierungskosten. Aufgrund langjährig gewachsener Geschäftsbeziehungen zu den regional führenden Maklern, sowie institutionellen Verkäufern besteht ein laufender Zugang zu neuen potenzialhaltigen Immobilienprojekten zu fairen Marktkonditionen. Die Variond Gruppe zählt als inhabergeführte Unternehmensgruppe mit der Schwäbische Liegenschaften GmbH bereits seit Jahren zu den Spezialisten in der Revitalisierung von Mehrfamilienhäusern in der Großraumregion Stuttgart. So wurden innerhalb von fünf Jahren bereits mehr als 35 Immobilienprojekte erfolgreich umgesetzt. Im Basisszenario beläuft sich der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss auf ca. 131,35 %. Die Laufzeit ist geplant bis 31.12.2027 mit Verlängerungsoption um max. 2 Jahre. Die Zeichnungsfrist endet plangemäß am 30.06.2023. Die Variond Gruppe Die Variond Gruppe ist eine schnell wachsende Unternehmensgruppe mit dem Schwerpunkt Wohnimmobilienentwicklung, welche in Stuttgart beheimatet ist. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich auf die Identifikation und Entwicklung von Potenzialen im Großraum Stuttgart. Zentraler Anker ist die Schwäbische Liegenschaften GmbH, welche vom Ankauf der Objekte, über deren Sanierung bis hin zum Weiterverkauf alle Schritte einer Projektentwicklung abdeckt. Mit einem intelligenten Konzept hauchen sie sanierungsbedürftigen Gebäuden neues Leben ein. Dabei sichern eigene Planungs- und Bauexperten die zügige Sanierung und eine wertsteigernde Entwicklung. So wird wertvoller, energieeffizienter Lebensraum geschaffen. Mehr Informationen zu Variond Residential I unter: https://www.variond-residential.de Rechtliche Hinweise: Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um informative Inhalte, die ausschließlich Informations- und Werbezwecken dienen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Alternativen Investmentfonds' Variond Residential I GmbH & Co. geschlossene InvKG entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Gesellschafts- und Treuhandvertrag, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahresbericht. Diese Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der den Fonds verwaltenden externen Kapitalverwaltungsgesellschaft ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, Maximiliansplatz 12, 80333 München oder unter deren Internetpräsenz http://www.adrealis-kvg.de . Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für die Beteiligung am Fonds und den Kauf der Fondsanteile. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf http://www.adrealis-kvg.de/rechtliche-hinweise . Alle weiteren Informationen in diesem Marketingmaterial stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: Sunrise Capital GmbH, Maximiliansplatz 12, 80333 München. Die Inhalte der Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle, qualifizierte Anlageberatung noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Sunrise Capital GmbH keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Dieses Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 12. Juli 2022, soweit nicht anders angegeben.