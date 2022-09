Pakistans Finanzminister tritt zurück – fünfter Wechsel in vier Jahren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Islamabad (Reuters) - In Pakistan wird zum fünften Mal in weniger als vier Jahren der Finanzminister ausgetauscht. Amtsinhaber Miftah Ismail gab am Sonntag auf Twitter bekannt, er habe während eines Treffens mit Ministerpräsident Shehbaz Sharif seinen Rücktritt erklärt. Beide Männer halten sich gegenwärtig in London auf. "Ich werde meinen formellen Rücktritt nach der Rückkehr nach Pakistan einreichen", hieß es weiter. Das Land ist von einer Wirtschaftskrise getroffen, die steigende Inflation belastet Bürger und Unternehmen. Dazu kommen die Folgen verheerender Überschwemmungen in großen Teilen des Landes. Dabei sollen mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen sein, der materielle Schaden wird auf 30 Milliarden Dollar geschätzt.

(Bericht von Asif Shahzad; Geschrieben von Scot W. Stevenson)