Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Treffen Scholz/Saudischer Kronprinz

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Treffen Scholz/Saudischer Kronprinz

Heute ist es wieder opportun, sich mit dem Kronprinzen zu treffen und wie Scholz eine riesige Wirtschaftsdelegation mit Topmanagern im Schlepptau zu haben. Die Knochensäge, mit der Khashoggi zerteilt wurde, ist Vergangenheit, es dürfen wieder Geschäfte gemacht werden. Es ist verständlich und pragmatisch, dass Europa und Deutschland seine Energiezufuhr absichern muss. Aber vielleicht wäre es ehrlicher offen zuzugeben, dass die Themen Menschenrechte und Demokratie Werte sind, die zuweilen hinter anderen Interessen zurückstehen. Am Ende gibt es in diesem Dilemma in Sachen Energie ohnehin nur einen Ausweg: sich durch den Ausbau erneuerbarer Energien von den Autokraten dieser Welt weniger erpressbar zu machen./be/DP/zb