WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. Oktober

------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk) DEU: Vonovia, Capital Markets Day CHE: Georg Fischer, Capital Markets Day GBR: United Utilities, Q2-Zahlen GBR: Ferguson plc, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 08/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 08/22 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 07/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 09/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 08/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel DEU: "Handelsblatt"-Jahrestagung zur Zukunft des Gasmarktes unter dem Motto "Souveränität und Versorgungssicherheit im Ausnahmezustand" diskutieren Experten aus Gasindustrie, Wirtschaft und Politik zu aktuellen Entwicklungen und allgemeinen Auswirkungen, Berlin DEU: Messe WindEnergy Hamburg mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Hamburg 09:00 DEU: Weltenergierat zum Energietag 2022: Zeitenwende im Energiesektor - "Auf dem Weg zur neuen Normalität"?, Berlin 10:00 DEU: Eröffnung 71. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Dresden 10:30 DEU: Pk zur Nationalen Weiterbildungsstrategie, u.a. mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 11:00 DEU: Eröffnung Messe WindEnergy Hamburg, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 11:45 DEU: Pressestatement von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte nach gemeinsamen Beratungen IDN: Treffen der G20-Landwirtschaftsminister, Nusa Dua/Bali ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE 14:00 FRA: Totalenergies, Investor Day 18:00 USA: Amazon, Neuheitenevent DEU: Porsche AG, Ende der Zeichnungsfrist und Bekanntgabe Ausgabepreis DEU: LPKF, Capital Markets Day DNK: Carlsberg, Capital Markets Day GBR: Vodafone Group, Social Contract Investor Briefing TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (endgültig) 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 10/22 08:00 DEU: Destatis: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 1. Halbjahr 2022 (vierteljährliche Schuldenstatistik) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 09/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 08/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 08/22 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 08/22 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 08/22 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Entlastungspaket III 08:00 DEU: Atlantik-Brücke und Atlantic Council: "Frankfurt Forum on US-European GeoEconomics" (Hybrid-Veranstaltung) mit einem Gastvortrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung, Frankfurt 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zur ungarischen Straßenmaut und hohen Nachforderungen bei Verstößen, Karlsruhe + 16.00 Beginn der Beratungen des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Kanzleramt 09:30 DEU: BNP Paribas Pressegespräch zu Deutschland-Strategie, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Online-Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Vorstandsvergütungsstudie 2022 10:00 DEU: Online-Pk mit Vorstellung der neuen IMK- Konjunkturprognose 2022/23 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pk Bundesbank und Bafin: Ergebnisse des Stresstests für etwa 1300 kleine und mittlere Banken in Deutschland 11:00 DEU: BGH prüft: Wann hat ein Ebay-Verkäufer Anspruch auf Entfernung einer negativen Bewertung? 12:30 DEU: Pk Deutscher Städtetag zu "Sicherung der Daseinsvorsorge: Städte fordern einen Rettungsschirm für die kommunalen Energieversorger" 14:30 DEU: BGH prüft zu Elektroautos: Darf eine Autobank dem Kunden eine vermietete Batterie aus der Ferne abschalten? USA: Erstes Gipfeltreffen zwischen den USA und den pazifischen Inselstaaten, Washington ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach-Gruppe, Halbjahreszahlen (12.15 Online-Pk) 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 09:15 DEU: Porsche AG, Erstnotiz im Prime Standard 10:30 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 17:00 USA: Intuit, Investor Day 22:15 USA: Nike, Q1-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/22# BEL: Verbraucherpreise 09/22 DEU: Ifo-Institut Veröffentlichung Geschäftsklima Ostdeutschland 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 09/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 08/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 09/22 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (3. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH klärt: Welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben? 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur behördlichen Durchsetzung von Fluggastrechten 10:00 DEU: Vorstellung Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2022 der Wirtschaftsforschungsinstitute 10:00 DEUI: Bundesgerichtshof prüft in mehreren Verfahren: Wer darf Datenschutzverstöße vor Gericht bringen? 13:00 DEU: Pk zum 40. Deutschen Stahlbautag «Natürlich Bauen mit Stahl», u.a. mit Christian Wurst, Präsident des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV, Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 NLD: Philips, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: Hella, Hauptversammlung, Lippstadt TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 08/22 01:50 JPN: Industrieproduktion 08/22 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/22 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/22 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 08/&22 08:00 GBR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 08/22 09:00 CHE: KOF Frühindikator 09/22 09:00 CZE: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 AUT: Erzeugerpreise 08/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 09/22 10:00 POL: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Einkommen und Ausgaben 08/22 15:45 USA: MNI Chicago 09/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Italien EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Türkei SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Entscheidungsverkündung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW 10:00 EUR: Sondertreffen der EU-Energieminister, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 03. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Kfz-Absatz 09/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q3/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 09/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 08/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/22 HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 04. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/22 CHE: Sika AG Capital Markets Day USA: Hasbro Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 09/22 05:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 09/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 05. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3 Neugeschäft 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Auto-Zulassungszahlen 09/22 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Im- und Exporte 08/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/22 09:15 ESP: PMI Dienste 09/22 09:45 ITA: PMI Dienste 09/22 09:50 FRA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/22 14:30 USA: Handelsbilanz 08/22 15:45 USA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:15 DEU: Betriebsversammlung bei Ford mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Saarlouis 16:30 DEU: Dialog des Bundesverbands deutscher Banken (BdB): "Zeitenwende - auch in der Geldpolitik?" u.a. mit Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg, und dem Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: 26. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie (bis 6.10.22), Zwickau HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 06. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag 15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hannover Rück, Investor Day GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 09/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/22 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 08/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) beim LVM-Landwirtschaftstag, Münster + 09.45 Rede Özdemir + 10.05 Diskussion mit jungen Landwirten 10:00 DEU: Online-Präsentation von Boschs "Wärmepumpe für Europa" u.a. mit Jan Brockmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Bosch Thermotechnik, Wernau 11:45 DEU: Pk Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen anlässlich Jahrestagung, Darmstadt 18:00 DEU: Veranstaltung der "Zeit"-Verlagsgruppe "Eine Stunde Zeit mit Friedrich Merz", Berlin HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 07. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 08/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/22 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 09/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/22 12:00 IRL: Industrieproduktion 08/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/22 16:00 USA: Lagerbestände 08/22 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Ukraine EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Griechenland, Rumänien SONSTIGE TERMINE CSZ: Informeller EU-Gipfel, Prag Thema sind Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage, die EU-Positionierung für die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) sowie Vorbereitungen für das Asien-Europa-Treffen im Dezember in Brüssel HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 08. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 09/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. OKTOBER TERINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: Verbraucherpreise 09/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 08/22 10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 10/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 09/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Konferenz "Wasserstoff-Dialog: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft", Veranstalter sind die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, acatech, und die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie, DECHEMA. USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds, Washington HINWEIS: JPN: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt geschlossen -------------------------------------------------------------------------------------

