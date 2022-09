BVB Aktie nach Sturz auf 10-Jahres-Tief – Schnäppchenjäger auf der Pirsch

Nachdem die BVB Aktie am vergangenen Freitag zwischenzeitlich über 14 Prozent ihres Wertes einbüßte, ringt das Papier in der ersten Wochenhälfte um Stabilisierung. Zurückzuführen sein dürfte der jüngste Kursrückschlag auf eine insgesamt trübe Marktstimmung. Schnäppchenjäger könnten sich kurzfristig auf die Pirsch begeben und für eine temporäre Gegenbewegung sorgen. Aus charttechnischen- und fundamentalen Gesichtspunkten gestaltet sich die Gemengelage aber weiterhin fragil. Ein Anteilsschein der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA kostet am Dienstagmorgen rund 3,26 Euro und damit 2,44 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Trübe Stimmung an den globalen Aktienmärkten geht zulasten der BVB Aktie

Der jüngste Kursschock vom vergangenen Freitag sitzt Börsianern offensichtlich noch in den Knochen. Zwischenzeitlich sackte die BVB Aktie bei unter 3 Euro auf den tiefsten Stand seit rund 10 Jahren. Ein globaler Unsicherheitscocktail, bestehend aus Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitischen Unwägbarkeiten drückte auf die Stimmung. Dies- und jenseits des Atlantiks versuchen sich zahlreiche Notenbanken derzeit gegen die grassierende Inflation mit Zinserhöhungen zu stemmen. Zudem sorgt der neu entfachte Ukraine-Russland-Konflikt für zusätzliches Unbehagen, was den Appetit auf riskante Anlageklassen in der Regel drosselt.

Sportliche Entwicklung weiter im Blick – BVB steht vor Spiel-Marathon

Anleger dürften insbesondere die sportliche Entwicklung weiterhin mit Argusaugen verfolgen. Der jüngste Derbysieg gegen Schalke 04 sollte ganz nach dem Geschmack der Marktteilnehmer gewesen sein. Bereits am kommenden Samstag gastiert der BVB beim 1. FC Köln. Am Dienstag erwartet die Mannschaft bereits das nächste Champions League Spiel in der Gruppenphase – diesmal gegen den FC Sevilla. Insbesondere die Entwicklung in der Königsklasse dürfte für Anleger abermals von Interesse sein. Ein Weiterkommen in die KO-Phase wäre mit zusätzlich sprudelnden Einnahmen verbunden.