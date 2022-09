Der August hat mir „nur“ 194,84 Euro Dividende beschert: Warum?!

Die Dividende und der Monat August ist offenbar ein schwieriges Thema bei mir. Ich habe einmal nachgerechnet und er hat lediglich 194,84 Euro einbracht. Das ist wirklich wenig, insbesondere im Vergleich zum Juli. In dem Sommermonat habe ich schließlich noch über 500 Euro eingesackt.

Schauen wir heute daher einmal darauf, warum es im Monat August gerade einmal 194,84 Euro Dividende gegeben hat. Der Kontext ist überaus relevant. Aber eben auch, was wir daraus folgern.

August: Darum nur 194,84 Euro Dividende!

Die Ursachensuche ist zum Glück relativ einfach: Jeder Investor kann schließlich schauen, welche Aktie in welchem Monat eine Dividende auszahlt. Das habe ich schließlich auch bereits getan, als ich die Summe für den Monat August gebildet habe.

Im Endeffekt kann ich einige Faktoren anführen, die lediglich zu diesem Wert geführt haben. So zum Beispiel, dass es keinen Jahresausschütter mehr in diesem Zeitraum gegeben hat. Im Monat Juli ist das mit der Dividende einer Optikerkette noch etwas anderes gewesen.

Generell besitze ich offenbar sowieso wenig Aktien, die mir im August eine höhere Dividende auszahlen. Im Endeffekt habe ich vor allem General Mills, AT&T und Verizon Communications identifiziert, die mir zusammengenommen bereits über 120 Euro auszahlten. Von den 194,84 Euro ist das ein größerer Anteil. Hinzu kommt dann noch Realty Income mit der monatlichen Ausschüttung. Dann ist der Topf eigentlich auch bereits voll.

Lediglich vereinzelte, kleine Dividenden habe ich dann noch erhalten. Aber auch andere Sondereffekte wie meine ansonsten quartalsweise auszahlenden REITs fehlen in diesem Monat in Gänze. Das führt zu einem vergleichsweise geringen Betrag im August. Lediglich 194,84 Euro sind entsprechend das Ergebnis.

Eine Lücke …?!

Versteh mich bitte nicht falsch: 194,84 Euro Dividende im Monat August sind okay für mich. Vor allem für die Größe meines Einkommens- und Besser-als-nix-Depots. Allerdings erkenne ich bei diesem Überblick, dass der Sommermonat grundsätzlich ein Zeitraum ist, in dem ich wenig Auszahlung erhalte. Gleichzeitig sehe ich für den Moment jedenfalls kaum eine Option, an dieser Ausgangslage zu rütteln. Timing möchte ich bei meinem Auswahlprozess schließlich nicht höher gewichten.

Das bedeutet, dass ich bei meinen größeren Vorhaben wie dem Schließen einer Lücke in meiner Altersvorsorge oder der finanziellen Freiheit solche Lücken bedenken muss. Andere Monate, in denen meine Dividendenaktien stärker konzentriert auszahlen, sollten daher mehr Einkommen ermöglichen. Natürlich könnte ich mir vorstellen, in die eine oder andere Aktie noch mehr Geld für mehr Dividende zu investieren. Trotzdem: Der August ist ein relativ spärlicher Zeitraum in meinem Depot.

Vincent besitzt Aktien von AT&T, General Mills, Realty Income und Verizon Communications. The Motley Fool empfiehlt Verizon Communications.

