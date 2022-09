Globee® Awards ruft zur Einreichung von Nominierungen für Business Awards aus der ganzen Welt auf

Alle Personen und Unternehmen weltweit, von öffentlich bis privat, gewinnorientiert und gemeinnützig, groß und klein, können Nominierungen für die Business Excellence Awards einreichen.

Die Globee® Awards, Organisator der weltweit führenden Wirtschaftsauszeichnungsprogramme und Unternehmensranglisten, nimmt ab sofort Nominierungen für die jährlichen Business Excellence Awards aus der ganzen Welt entgegen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005180/de/

Erfahren Sie hier mehr über die Globee Business Awards und wie Sie nominieren können: https://globeeawards.com/business-awards/.

Mit den begehrten jährlichen Globee® Business Excellence Awards werden die weltweit besten Leistungen in den Bereichen Organisation, Produkte und Dienstleistungen, Innovationen, Führungskräfte und Managementteams, Frauen in der Wirtschaft und im Beruf, Fallstudien und erfolgreiche Implementierungen, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketingkampagnen, Produktmanagement, Websites, Blogs, White-Papers, Videos, Werbung, Kreativität, Partnerprogramme und Kundenzufriedenheitsprogramme aus allen wichtigen Wirtschaftszweigen der Welt anerkannt und geehrt.

Personen und Unternehmen aus der ganzen Welt können Nominierungen für einheimische, regionale oder landesweite Leistungen einreichen, um ausgezeichnet zu werden.

Die Gewinner der vergangenen Jahre sind hier aufgelistet: https://globeeawards.com/business-awards/winners/

Eine weltweite Jury aus Führungskräften und Fachleuten, die ein breites Spektrum von Wirtschaftszweigen repräsentieren, wird die Gewinner ermitteln. Die Gewinner werden im Rahmen einer Festveranstaltung präsentiert und geehrt, an der die Finalisten, Gewinner, Juroren und Fachkollegen aus der ganzen Welt teilnehmen.

Werbung

Branchenexperten und Endverbraucher oder Konsumenten von Produkten und Dienstleistungen können an der Bewertung teilnehmen. Mehr Details zur Anmeldung als Branchenexperte und zur Hilfe als Juror finden Sie unter https://globeeawards.com/business-awards/#judge

Über die Globee Awards

Globee Awards werden in neun Programmen und Wettbewerben verliehen: die American Best in Business Awards, Business Excellence Awards, CEO World Awards® - Leadership Awards, Cyber Security World Awards®, Disruptor Company Awards, Golden Bridge Awards®, Information Technology World Awards®, Sales, Marketing, Customer Success, & Operations Awards und Women World Awards®. Erfahren Sie mehr über die Globee Awards unter https://globeeawards.com

Abonnieren Sie den wöchentlichen Globee-Newsletter: https://globeeawards.com/subscribe/Abonnieren Sie den Globee Awards YouTube-KanalFolgen sie den Globee Awards auf TwitterFolgen Sie den Globee Awards auf LinkedIn

Alle Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005180/de/

San Madan help@globeeawards.com