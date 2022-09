Zalando-Aktie unter 20 Euro! Nächstes Ziel 15 Euro?!

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat in ihrem Negativlauf einen neuen Tiefpunkt erreicht. Inzwischen notieren die Anteilsscheine knapp unterhalb der Marke von 20 Euro. Wenn wir einen vergleichenden Blick auf das Rekordhoch von über 105 Euro riskieren, so liegt das Minus jetzt bei über 80 %. Ein harter Fall und eine tiefe Bauchlandung.

Inzwischen dürfte auch so mancher Foolishe Investor rätseln, wo die Zalando-Aktie denn aufhört zu fallen. Ist es vielleicht bei 15 Euro? Oder tiefer? Möglich erscheint in der jetzigen, sehr volatilen Marktphase eine Menge. Insbesondere kaum oder gar nicht profitable Growth-Aktien werden abgestraft. Aber blicken wir darauf, was ein solcher Fall bedeuten würde.

Zalando-Aktie: Unter 20 Euro, bald bei 15 Euro?

Im Endeffekt ist die Börsenbewertung der Zalando-Aktie heute schon sehr, sehr gering. Bei einem Aktienkurs von 19,55 Euro liegt die Marktkapitalisierung gerade einmal bei 5,1 Mrd. Euro. Gingen wir theoretisch davon aus, dass der Fall weitergeht und wir erst bei 15 Euro ein Tief erreichen, so hieße das nicht nur noch einmal fast ein Fünftel Verlust, das wir vor der Nase hätten. Nein, sondern auch eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. Euro.

Ordnen wir das in einen größeren Kontext ein. Zalando besaß im letzten Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 10,4 Mrd. Euro. Entsprechend liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis jetzt schon bei einem Wert von unter 0,5. Bei einem weiteren Abverkauf erhielten wir ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von gerade einmal 0,4. Das wäre wirklich ein Deep-Value-Niveau, wobei sich die eher kaum vorhandene profitable Basis kurzfristig rächen könnte.

Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass Zalando im Jahr 2021 auf ein Ergebnis je Aktie von 0,91 Euro gekommen ist. Sofern wir selbst diesen geringen Wert erreichen, läge auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einmal bei 16,5, wenn wir erst bei 15 Euro den Boden fänden. Für einen E-Commerce-Akteur mit einer Nettomarge von ca. 2 % wäre das für mich weiterhin sehr, sehr günstig.

So viel dürfte (vielleicht) nicht mehr kommen

Im Endeffekt gibt es verschiedene Perspektiven bei der Zalando-Aktie. Ein weiterer Fall ist möglich. Allerdings sollten wir uns als Foolishe Investoren überlegen, was mittelfristig das wahrscheinlichere Szenario ist. Eigentlich rechnen die Verantwortlichen in der Geschäftsführung noch mit 30 Mrd. Euro Gross Merchandise Volume bis 2025 und einem Umsatz von ca. 20 Mrd. Euro. Entsprechend könnte sich die Bewertung sogar noch deutlich verbilligen.

Ob ein tieferer Fall als jetzt daher wahrscheinlich ist? Beantworte die Frage am besten selbst. Bis jetzt konnten die Anteilsscheine zwar immer noch tiefer fallen. Aber irgendwann dürfte ein Tiefpunkt wahrscheinlich sein, für mich sogar eher bald als noch weiter entfernt.

