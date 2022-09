Brent Crude Oil – Bären verbuchen wichtigen Etappensieg!

Werbung

Deutlich schwächer präsentierten sich in den vergangenen Wochen die Notierungen bei Brent Crude Oil. Sorgen über ein mögliches Abgleiten der Weltwirtschaft in eine Rezession belasteten zuletzt auch das Geschehen an den Terminmärkten, zumal viele Analysten von einer deutlich sinkenden Ölnachfrage ausgehen. Auch aus technischer Sicht hat sich die Ausgangssituation bei Brent Crude Oil zuletzt unseres Erachtens nach dem Unterschreiten des Supports im Bereich der 90 USD-Marke weiter eingetrübt, was auf eine Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung hindeutet.

Die Lage: Rezessionssorgen sorgen für deutliche Abschläge bei Brent Crude Oil!

Die von US-Notenbankchef Powell angekündigte stärkere Straffung der Geldpolitik hat auch an den Terminmärkten ihre Spuren hinterlassen. Angesichts der wachsenden Inflationssorgen fasst die US-Notenbank Fed nach der jüngst erfolgten Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte daher weitere Zinsanhebungen ins Auge, wobei man auch eine längere Schwächephase der US-Wirtschaft und ein mögliches Abgleiten in eine Rezession in Kauf nimmt. Viele Analysten gehen daher angesichts der insgesamt eingetrübten Konjunkturlage von einer insgesamt deutlich rückläufigen Ölnachfrage in vielen Industrieländern aus. Entsprechend revidierte die International Energy Agency (IEA) zuletzt ihre Prognose für die globale Ölnachfrage für 2022 um 100.000 auf 2 Millionen Barrel pro Tag nach unten. Angesichts der eingetrübten konjunkturellen Perspektiven revidierte die IEA ihre Nachfrageprognose für 2023 ebenfalls leicht nach unten und geht nunmehr von einem Anstieg von 2,1 Millionen Barrel pro Tag für das kommende Jahr aus.

Die Perspektive: Angebotssituation hellt sich weiter auf!

Auch die Situation auf der Angebotsseite hat sich mittlerweile wieder etwas entspannt. Dies belegen die jüngst veröffentlichten Produktionsdaten der OPEC+-Staaten. Für August wurde gegenüber dem Vormonat ein Anstieg der OPEC-Mitglieder und ihrer Verbündeten außerhalb des Kartells um 618.000 Barrel pro Tag ausgewiesen, nachdem viele Schwergewichte, wie Saudi-Arabien oder Kuwait, aber auch Libyen, ihre Produktion deutlich nach oben gefahren hatten. Auch andere OPEC-Staaten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen ihre Ölproduktion mittelfristig weiter erhöhen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will das Emirat demnach die Ölproduktion deutlich früher als zunächst geplant von derzeit rund 4 Millionen auf mehr als 5 Millionen Barrel pro Tag anheben. Auch in Nordamerika werden die Ölförderkapazitäten weiter nach oben gefahren. Laut einer Erhebung des Ölfeld-Dienstleisters Baker Hughes stieg die Zahl der aktiven Ölplattformen in der vergangenen Woche in Nordamerika im Vorjahresvergleich um 47 % auf 764 an. Entsprechend dürfte sich die Prognose der US Energy Information Administration, die für 2023 mit einem Anstieg der durchschnittlichen US-Ölproduktion von 11,8 auf 12,6 Millionen Barrel pro Tag ausgeht, materialisieren. Da sich die Situation auf der Angebotsseite weiter aufhellt, dürften die Bären trotz der weiter bestehenden Unsicherheiten, in Zusammenhang mit einem drohenden Öllieferstopp Russlands an westliche Industriestaaten, weiterhin die besseren Karten haben.

Trading-Taktik: Die technische Ausgangslage bei Brent Crude Oil hat sich zuletzt weiter eingetrübt. Nachdem der Support im Bereich der Marke von 90 USD unterschritten wurde, setzte Brent Crude Oil die übergeordnete Abwärtsbewegung zuletzt weiter fort. Wird das letzte Verlaufstief im Bereich der Marke von 83 USD unterschritten, sollte sich die seit Anfang Juni bestehende übergeordnete Abwärtsbewegung unserer Einschätzung nach kurzfristig weiter beschleunigen. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Short-Positionen auf 96 USD nachzuziehen.

Stand: 28.09.2022

Redakteur: Martin Springmann, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

