Dow Jones Industrial Average® - Neues Jahres-Low!

Im August scheiterte der Dow Jones® an der Widerstandszone aus dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn sowie der 50-Wochen-Linie (akt. bei 33.342/33.560 Punkten). Auf den bestätigten Baissetrend folgte in den letzten Wochen ein dynamischer Abverkauf, welcher eine weitere charttechnische Schlüsselzone bei rund 29.500 Punkten in den Fokus rückt. Gemeint ist die Kombination aus dem langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 29.770 Punkten), dem Junitief (29.653 Punkte) sowie der Parallelen zum eingangs beschriebenen Baissetrend (akt. bei 29.072 Punkten). Aufgrund des neuen Jahrestiefs (29.161 Punkte) wackelt diese Haltezone derzeit beträchtlich. Da bei einem Bruch der Bastion auch das Vor-Corona-Hoch bei 29.569 Punkten nachhaltig unterschritten wäre, dürfte es im Anschluss nochmals zu einem Abverkauf kommen. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 27.000 Punkten markieren dann den nächsten Auffangbereich. Auf der Oberseite müsste der Dow Jones® indes zumindest die o. g. 200-Wochen-Linie zurückerobern, um für eine kurzfristige Stabilisierung zu sorgen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

