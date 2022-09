Kreise: Bahn-Aufsichtsrat tagt - Thema ist auch neuer Chefkontrolleur

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn befasst sich auf seiner Sitzung an diesem Mittwoch Kreisen zufolge mit einem neuen Chefkontrolleur, der das Gremium künftig anführen soll. Zuletzt war in Medienberichten Staatssekretär Werner Gatzer aus dem Bundesverkehrsministerium als wahrscheinlicher Kandidat gehandelt worden. Die Sitzung begann am Vormittag. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Michael Odenwald hatte auf dem vorigen Treffen des Kontrollgremiums im Juni überraschend seinen Rücktritt verkündet./maa/DP/men