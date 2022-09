Nordkorea feuert vor hohem US-Besuch in Südkorea zwei ballistische Raketen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Einen Tag vor dem Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Südkorea hat Nordkorea am Mittwoch zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Das teilte das südkoreanische Militär mit. Auch die japanische Küstenwache meldete den Verdacht, dass es einen nordkoreanischen Raketentest gegeben habe. Bereits am Sonntag hatte Nordkorea eine Rakete vor seiner Ostküste abgefeuert. Wenige Stunden vor dem erneuten Raketenstart am Mittwoch sagte US-Vizepräsidentin Harris an Bord des Zerstörers USS Howard in der japanischen Stadt Yokosuka, der Raketentest am Sonntag sei Teil eines "illegalen Waffenprogramms, das die regionale Stabilität bedroht und gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstößt".

Werbung

Nordkorea unterliegt seit 2006 UN-Sanktionen, die der Sicherheitsrat im Laufe der Jahre stetig und einstimmig verschärft hat. So soll Nordkorea an der Finanzierung seines Atomwaffen- und Raketenprogramms gehindert werden. US-Vizepräsidentin Harris wird nach dem Zwischenstopp in Japan am Donnerstag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erwartet. Harris soll zudem die stark gesicherte entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea besuchen. Die Streitkräfte Südkoreas und der USA hatten in den vergangenen Tagen eine gemeinsame Militärübung vor der Ostküste Südkoreas gestartet.

(Bericht von Hyonhee Shin unter Mitarbeit von Kantaro Komiya und Trevor Hunnicutt in Tokio, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)