Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Migration

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Migration:

"(...) Stolze 84 Millionen Menschen leben mittlerweile in Deutschland oder, sagen wir: sind hier registriert. (...) Zudem haben allein in diesem Jahr bisher mehr als 130 000 Asylbewerber hier einen Antrag gestellt, ein deutlicher Anstieg. Immer mehr Flüchtlinge kommen wie-der über die Balkanroute und das Mittelmeer. Deutschland befindet sich auf diesem Feld seit Jahren in einer Zeitenwende. Die Lösung dieser großen humanitären, aber auch gesellschaftlichen Herausforderung, die auch eine für den demokratischen und sozialen Rechtsstaat ist, kann jedenfalls nicht darin liegen, die Anziehungskraft dieses Landes durch offene Grenzen, höhere Sozialleistungen und weniger Kontrollen weiter zu stärken. Sonst ist es bald am Ende - auch mit seiner Hilfsbereitschaft."/be/DP/nas