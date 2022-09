US-Behörde brummt Großbanken Strafe auf - Deutsche Bank betroffen

Washington (Reuters) - Die US-Börsenaufsicht SEC brummt 16 Wall-Street-Instituten eine insgesamt milliardenschwere Strafe auf.

Sie sollen wegen Mängeln bei der elektronischen Kommunikation zusammen eine Geldbuße von mehr als 1,1 Milliarden Dollar zahlen, wie die Behörde am Dienstag mitteilt. Betroffen seien unter anderen Deutsche Bank Securities, Credit Suisse, UBS, Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley