BlackRock Marktausblick: 10% Plus

Italien, die drittstärkste Volkswirtschaft des Euroraums, wird demnächst von einem rechtskonservativen Bündnis regiert, welches im günstigsten Fall wenig Schaden anrichtet, im ungünstigsten jedoch über die italienischen Grenzen hinweg für Instabilität sorgen könnte.





Italien dürfte an EU-Gelder gekoppelte Reformen zunächst weitestgehend fortsetzen





Das Dreierbündnis aus Fratelli d’Italia, Lega und Forza Italia verpasste bei den Parlamentswahlen am Sonntag zwar knapp die angestrebte Zweidrittelmehrheit, wird künftig aber dennoch in beiden Kammern (Abgeordnetenhaus und Senat) über eine komfortable Mehrheit verfügen. Verglichen mit dem Wahlkampf im Jahr 2018, als großzügige staatliche Ausgabenpläne und Begrifflichkeiten wie „Euro-Austritt“ und „duale Währung“ tiefe Sorgenfalten in Europas Hauptstädten hervorriefen, scheint Italiens Parteienlandschaft wieder zurück in Richtung „Mainstream“ gerückt zu sein. Erwartungsgemäß wird die neue Führung in Rom versuchen, den Konfrontationskurs mit der Brüsseler EU-Kommission nur gerade so konfrontativ zu gestalten, wie es möglich ist, um dennoch weitere Auszahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds zu erhalten. Die Gelder aus dem größten EU-Konjunkturpaket aller Zeiten sind an den Fortschritt von vereinbarten Reformen gekoppelt (Aufbau- und Resilienzpläne). Nicht von weniger Bedeutung ist, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den möglichen Einsatz ihres neuen Antifragmentierungsinstruments („Transmission Protection Instrument“, TPI) unter anderem an die Einhaltung der Planziele knüpft. Während die EZB ihren geldpolitischen Normalisierungskurs fortsetzt, kann das TPI aktiviert werden, um „ungerechtfertigte, ungeordnete Marktdynamiken“ einzudämmen, die einer einheitlichen Übertragung der Geldpolitik im Euroraum entgegenstehen.

Nichtsdestotrotz könnte die nächste Zeit für italienische Staatsanleihen angesichts sich eintrübender Fundamentaldaten holprig werden. Schließlich möchte eine neue Regierung unter Giorgia Meloni rasch die Steuern senken: Steuern runter „für Familien, Unternehmen und Selbstständige“ lautete das übergreifende Wahlversprechen des rechtskonservativen Blocks. Gleichzeitig werden die Ausgaben wohl weiter steigen, sodass die ohnehin schon beträchtlichen Staatsschulden des Landes in absoluter Betrachtung weiter anwachsen sollten. Relativ zur Wirtschaftsleistung lag die Staatsschuldenquote Italiens Ende des ersten Quartals 2022 gemäß Eurostat bei 152,6% – die zweithöchste im Währungsgebiet nach Griechenland (189,3%), fast 15 Prozentpunkte höher als im Jahr 2018, und das vor dem Hintergrund einer weltweiten geldpolitischen Straffung. Solange das nominale Wirtschaftswachstum in Italien, nicht zuletzt dank der hohen Inflation, beträchtlich ausfällt, könnte die Schuldenquote in der kurzen Frist sogar fallen. Ungemütlicher gestaltet sich die Schuldendynamik, wenn die Preissteigerungsraten eines Tages wieder sinken, Italiens reales Wachstumspotenzial fortgesetzt spürbar hinter dem europäischen Durchschnitt hinterherhinkt und die höheren Marktzinsen schrittweise auf die derzeit noch moderate durchschnittliche Zinslast des italienischen Staates durchschlagen.





Gipfel der Inflation im Euroraum ist noch nicht erreicht





Apropos Inflation: Zumindest in der kurzen Frist dürfte die Teuerung im Euroraum weiter anziehen. Analystenschätzungen lassen für den Monat September (Veröffentlichung am Freitag) eine Gesamtinflationsrate von mehr als 10% gegenüber Vorjahr erwarten. Im August hatte die jährliche Inflationsrate bei 9,1% gelegen, getrieben insbesondere von den Komponenten Energie und Nahrungsmittel, aber auch Dienstleistungen und Industriegüter. Allein eine rekordhohe zweistellige Inflationsrate – fünfmal so hoch wie die EZB-Preisstabilitätsmarke – dürfte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Augenmerk sollte aber vor allem auf der Entwicklung der Kernrate liegen, die im August 4,3% betragen hatte. Selbst ohne Berücksichtigung schwankungsreicher Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel hat sich der unterliegende Kostendruck in der Eurozone stetig verbreitert und wird somit hartnäckiger. Das Thema Inflation wird nicht gänzlich verschwinden, solange Angebotsknappheiten und Produktionshemmnisse – die wohlgemerkt nicht innerhalb des direkten Einflussbereichs der Notenbanken liegen – fortwirken, sei es im Zusammenhang mit der Pandemie, geopolitischen Spannungen, der Neuverkabelung des Welthandels oder grünen Transformation der Wirtschaft.





Die EZB gibt sich einen grünen Anstrich





Aus Sicht der EZB bleibt der Handlungsdruck aus Sorge vor sich verselbständigenden Inflationserwartungen virulent. Am 8. September hatte sich die EZB zum größten Zinsschritt ihrer Geschichte durchgerungen, alle drei Leitzinssätze um jeweils 75 Basispunkte angehoben und die Tür für weitere markante Zinsschritte offen gelassen. Nachdem der geldpolitische Rat im internationalen Vergleich bis zur Juli-Sitzung einen zögerlichen Normalisierungskurs verfolgt hatte, gab er sich nun umso entschlossener. Der jüngste Fed-Zinsentscheid, fortgesetzt schwache Euro-Wechselkurs (nicht nur geldpolitisch bedingt, sondern auch in Reaktion auf die russische Teilmobilmachung), welcher importierte Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland zusätzlich verteuert, und die erhöhten Rezessionsgefahren dürften nicht für mindere Dringlichkeit in den Türmen im Frankfurter Ostend sorgen.

Rückläufige Frühindikatoren wie der Euroraum-Einkaufsmanagerindex als auch das ifo-Geschäftsklima signalisieren ein wirtschaftlich schwieriges Winterhalbjahr. Die Frage ist inzwischen weniger, ob es angesichts des Energieschocks zu einem Konjunkturabschwung im Euroraum kommt, sondern wie ausgeprägt dieser ausfallen wird. Einige EZB-Ratsmitglieder scheinen daher ein „Frontloading“ (Vorziehen) von Zinsschritten im Kampf gegen Inflationsrisiken bevorzugen. Mit anderen Worten versucht die EZB, bis Jahresende so viele Straffungsschritte wie möglich unterzubekommen. Und während die Fedbanker in der vergangenen Woche die Leitzinsen zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anhoben, auf ein Zielband von 3,00- 3,25%, und die sog. „Terminal Rate“ (Hochpunkt im Straffungszyklus) inzwischen bei 4,6% verorten, liegt der Hauptrefinanzierungssatz in der Eurozone immer noch bei vergleichsweise schmalen 1,25%. Gleichzeitig reinvestiert das Eurosystem im Gegensatz zur Fed, die ihre Zentralbankbilanz bereits abschmelzen lässt, jeden Rückfluss aus fällig werdenden Anleihen im Rahmen ihrer Anleiheankaufprogramme. Nicht ausgeschlossen, dass auch im Blick auf dieses geldpolitische Instrument eine Anpassung signalisiert wird.

Definitiv angepasst wird ab Oktober im Rahmen des Unternehmensanleihekaufprogramms der EZB (Corporate Sector Purchasing Programmes, CSPP) zumindest, in welche Anleihen reinvestiert wird. Das konkrete Vorgehen hat die EZB in der letzten Woche vorgestellt. Anleihen von Unternehmen mit einer besseren „Klimaperformance“ sollen ab dem kommenden Monat bevorzugt werden, nachdem die EZB zuletzt aufgrund des Ankaufsschlüssels im CSPP sowie des Prinzips der „Marktneutralität“ sogar eher verstärkt Anleihen von Unternehmen erworben hatte, die überdurchschnittlich viel CO2 emittieren. Es werden künftig allerdings nicht ausschließlich Anleihen von „grünen“ Unternehmen gekauft. Vielmehr soll es ein „green Tilting“ geben, bei dem tendenziell Anleihen klimafreundlicherer Unternehmen bevorzugt werden. Damit die Transmission der Geldpolitik nicht gefährdet wird, ist die EZB gezwungen, weiterhin den breiten Markt zu kaufen.





Was bedeutet all dies für Anleger?





Staatsanleihen dürften in einem Umfeld erhöhter Inflationsrisiken aus ganzheitlicher Portfolioperspektive fortgesetzt Diversifikationseigenschaften einbüßen. In Europa hat die Gesamtinflationsrate ihren Gipfel noch nicht erklommen. Am deutschen Rentenmarkt sollten für sich genommen inflationäre Aufwärtsrisiken und die fortgesetzt kernige Zentralbankrhetorik den Aufwärtsdruck auf Staatsanleiherenditen hochhalten. Am vergangenen Freitag stieg die zehnjährige Bundrendite erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder über die Marke von 2%. Doch bleibt es bei einem Tauziehen am Anleihemarkt, angesichts lauernder Rezessionsgefahren, anhaltender geopolitischer Unsicherheit und einer bereits sportlich gepreisten EZB-Zinspolitik.

In langfristig orientierten Portfolios bevorzugen wir weiterhin Aktien gegenüber Staatsanleihen. Kurzfristig identifizieren wir nach wie vor Enttäuschungspotenzial bei den Unternehmensgewinnen. Anhaltender Kostendruck, ein sich merklich eintrübendes konjunkturelles Umfeld, insbesondere in Europa, und die fortgesetzten Straffung der Geldpolitik lassen ein schwankungsintensives Restjahr an den Märkten für Risikoaktiva vermuten. Wir schätzen Aktien der Industrieländer taktisch, d.h. mit Blick auf die kommenden sechs bis zwölf Monate, weiterhin weniger konstruktiv ein und bevorzugen stattdessen Unternehmensanleihen hoher Bonität (Investment Grade).





Zum Marktausblick

