DAX® - “reversal” leitet Gegenbewegung ein

Die jüngste Kursschwäche setzte sich gestern beim DAX® zunächst nahtlos fort. So musste das Aktienbarometer mit 11.863 Punkten ein neues Jahrestief hinnehmen. Im weiteren Handelsverlauf kam es allerdings zu einer Gegenbewegung, sodass die anfängliche Kurslücke geschlossen werden konnte und ein sog. „intraday reversal“ zu Buche steht. Zusammen mit dem Halten der ehemaligen Trendlinie (akt. bei 11.995 Punkten) ergeben sich also verschiedene Mutmacher. Als weiteres Pro-Argument können Anlegerinnen und Anleger zudem die schlechte Stimmung auf der Habenseite verbuchen. Die zweite Woche in Folge liegt der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern gemäß der aktuellen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) über der 60 %-Marke und damit auf dem höchsten Stand seit der Finanzmarktkrise. Unter dem Strich scheint damit eine temporäre Zwischenerholung realistisch – endgültige Entwarnung kann indes noch nicht gegeben werden. Schließlich bleibt es beim DAX® ohne eine Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten bei dem strategischen Belastungsfaktor in Form des zuletzt nach unten aufgelösten absteigenden Dreiecks.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

