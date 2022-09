EQS-News: Axxion S.A. übernimmt mehrheitliche Verwaltung von nordIX-Fondsmandaten zum 01. Januar 2023

Emittent / Herausgeber: Axxion S.A. / Schlagwort(e): Fonds

Axxion S.A. übernimmt mehrheitliche Verwaltung von nordIX-Fondsmandaten zum 01. Januar 2023



Axxion S.A. übernimmt mehrheitliche Verwaltung von nordIX-Fondsmandaten zum 01. Januar 2023 Service-KVG baut strategische Kompetenz im Handel mit OTC-Derivaten weiter aus Luxemburg, 29.09.2022. Zum 01.01.2023 wird das Verwaltungsmandat der Rentenfonds nordIX Basis und nordIX Treasury plus auf die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. übertragen. In den vergangenen Monaten hat Axxion den Aufbau interner Ressourcen vorangetrieben und wird den Handel und die Abwicklung von Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps oder Total Return Swaps für Fonds anbieten. „Mit dem Ausbau unserer Kompetenz um OTC-Derivate gehen wir einen weiteren Schritt bei der Professionalisierung des Unternehmens und erweitern das Angebot für unsere Fondspartner“, erklärt Stefan Schneider, Vorstand der Axxion. Mit der Übernahme der nordIX-Fondsmandate erweitert Axxion die Palette um Produkte, die speziell im institutionellen Fondsbereich anzutreffen sind. Zusätzlich werden die Reporting-Möglichkeiten weiter ausgeweitet, um so auch den speziellen Anforderungen von institutionellen Investoren gerecht zu werden. „Die Axxion ist unserer Überzeugung nach eine innovative Kapitalverwaltungsgesellschaft mit einem umfangreichen, leistungsstarken Serviceangebot, was uns dazu bewogen hat, die Betreuung unserer Sondervermögen auf die KVG zu übertragen“, begründen Moritz Schildt und Claus Tumbrägel ihre Entscheidung, die mehrheitliche Verwaltung ihrer Fonds künftig bei Axxion bündeln zu wollen. Die beiden Vorstände und geschäftsführenden Gesellschafter des Hamburger Anleihespezialisten nordIX AG können auf eine jahrzehntelange Erfahrung am Kapitalmarkt zurückblicken. Durch die Entwicklung von intelligenten Anlagekonzepten mit dem Fokus auf Anleihen und Derivaten gehört nordIX damit zu einem ausgewählten Kreis von nur wenigen Asset Managern, die in ihren Investmentstrategien Kreditderivate, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern gezielt zur Renditeoptimierung einsetzen. Die beiden Publikumsfonds richten sich an Investoren, die von stabilen und relativ risikoarmen Zusatzerträgen an den Rentenmärkten profitieren möchten. Spezialisierung auf negative Basistransaktionen Die marktneutrale Anlagestrategie des nordIX Basis (DE000A2AJHF9) identifiziert Opportunitäten und nutzt systematisch Verwerfungen an den Anleihe- und Kreditmärkten als Ertragskomponente. Der Fonds investiert ausschließlich in negative Basistransaktionen, bei denen zeitgleich eine Anleihe und ein dazugehöriger Credit Default Swap (CDS) erworben werden. Dabei übersteigt die Rendite der Anleihe die Kosten der Kreditausfallversicherung. Der echte Mehrwert ergibt sich somit durch eine Kombination aus Anleihe, CDS und weiteren Absicherungsgeschäften gegenüber Zins- und Währungsrisiken, bei der eine Rückzahlung der Anleihe durch die jeweilige Investmentbank gewährleistet ist. Diese muss mindestens über ein A-Rating verfügen. Rendite durch attraktive Neuemissionsprämien Der nordIX Treasury plus (DE000A2DKRH6) verbindet die wesentlichen Komponenten des modernen Treasury Managements zu einem aktiv gemanagten Investmentfonds mit defensivem Rendite-Risiko-Profil. Kern des Fonds ist ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Die wichtigste Ertragskomponente ist dabei die laufende Vereinnahmung von attraktiven Neuemissionsprämien. Aufgrund der bereits am Markt platzierten Anleihen müssen Unternehmen ihre Neuemissionen mit einem Aufschlag verzinsen, um Investoren gewinnen zu können. Der nordIX Treasury plus erwirbt diese Wertpapiere und veräußert sie anschließend wieder, nachdem sich der Preis normalisiert hat. Credit Default Swaps sichern den Fonds gegen Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ab. Die laufende Versicherungsprämie, die dadurch ausgezahlt wird, fällt beim Kreditderivat deutlich besser aus im Vergleich zur Rendite der eigentlichen Anleihe. Dadurch eignet sich der nordIX Treasury plus als defensives Produkt insbesondere für sicherheitsorientierte Investoren. Anleger nutzen bei beiden Anlagestrategien die Vorteile eines direkten Marktzugangs, der im Regelfall nur größeren Investoren vorbehalten ist, sowie einer professionellen Analyse und Selektion der besten Anleihen durch das Spezialisten-Team von nordIX. Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben. Allgemeine Informationen zum nordIX Basis Fondskategorie: Rentenfonds Geschäftsjahresende: 31.12. Kapitalverwaltungsgesellschaft ab 01.01.2023: Axxion S.A. Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Anteilklasse R ISIN / WKN: DE000A2AJHG7 / A2AJHG Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 01.08.2016 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: keiner Anteilklasse I ISIN / WKN: DE000A2AJHF9 / A2AJHF Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 01.08.2016 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: 1.000.000,00 EUR Erstanlage Allgemeine Informationen zum nordIX Treasury plus Fondskategorie: Rentenfonds Geschäftsjahresende: 31.12. Kapitalverwaltungsgesellschaft ab 01.01.2023: Axxion S.A. Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Anteilklasse R ISIN / WKN: DE000A2QCX86 / A2QCX8 Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 04.01.2021 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: keiner Anteilklasse I ISIN / WKN: DE000A2DKRH6/ A2DKRH Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 08.03.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: 100.000,00 EUR nordIX AG Seit der Gründung im Jahr 2009 ist die nordIX AG auf die Kapitalanlage in festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten spezialisiert, verwaltet aktuell in verschiedenen Publikums- und Spezialfonds mehrere hundert Millionen Euro und unterstützt institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage auf den Rentenmärkten. Nicht nur Banken, Dachfondsmanager und freie Vermögensverwalter setzen auf das Know-how der inhabergeführten Fondsboutique, auch institutionelle Kunden wie Versicherungen und Pensionskassen sowie zunehmend auch Family Offices zählen zum Kundenstamm. nordIX AG – Ludwig-Erhard-Straße 1 – 20459 Hamburg – Deutschland – Tel: +49 40 3099 776 0 Axxion – die etwas andere Fondsgesellschaft Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral administriert. Axxion S.A. – 15, rue de Flaxweiler – 6776 Grevenmacher – Luxemburg – Tel: +352 769494 605 Kontakt bei Rückfragen: Alexander Schwarz Marketing Service Axxion S.A. Telefon: 00352/ 76 94 94 605 E-Mail: marketing@axxion.lu Frank Lang Business Development Axxion S.A. Telefon: 00352/ 76 94 94 543 E-Mail: f.lang@axxion.lu

