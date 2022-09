Erste Abschnitte von Stromtrasse in Südniedersachsen werden in Betrieb genommen

LAMSPRINGE (dpa-AFX) - Die erste Hälfte einer neuen Stromleitung in Südniedersachsen wird am Donnerstag (14.00 Uhr) offiziell in Betrieb genommen. Künftig fließt auf einer 105 Kilometer langen Strecke zwischen Wahle bei Braunschweig und Hardegsen bei Göttingen Strom unter Höchstspannung. Die Leitung trage maßgeblich zur Versorgungssicherheit von Südniedersachsen und künftig auch von Nordhessen bei, teilte der Netzbetreiber Tennet mit. Nach vollständiger Fertigstellung soll die größtenteils oberirdisch verlaufende 380-Kilovolt-Leitung bis nach Mecklar in der Nähe von Bad Hersfeld (Hessen) reichen. Sie soll auf 230 Kilometern Länge Windstrom von Nord- nach Süddeutschland transportieren./xma/DP/zb