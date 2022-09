Markt Update: Dax stürzt wieder unter 12.000-Punkte-Marke – Porsche-Aktien nach Börsengang leicht im Plus – VW mit 4,8 Prozent im Minus

Der Dax hat sich nicht stabilisiert und setzt seine Talfahrt fort. Mittlerweile liegt der deutsche Leitindex wieder unter der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke bei einem Minus von über 1,5 Prozent. Tags zuvor war der Dax mit zwischenzeitlich 11.862 Punkten auf das Niveau von November 2020 abgerauscht, hatte es nach einem Minus von 2,3 Prozent letztlich aber noch ins Plus geschafft. Dabei hatte es in den ersten Minuten des Handels noch gut ausgesehen, als der Dax mit 0,3 Prozent im Plus lag, bevor er drehte. Die LBBW sprach von einer „Achterbahn an den Kapitalmärkten“.

Damit wird Anlegern wieder bewusst, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Solch einer liegt laut Definition vor, wenn der Dax 20 Prozent seines Jahreshochs an Wert verloren hat. Der Dax hat sich derweil um über 27 Prozent von seinem im November 2021 erreichten Hochs von 16.290 Punkten entfernt.

Porsche: Börsengang erfolgreich, aber verhalten

Heute stand der Börsengang der Porsche AG an. Es ist der größte Börsengang seit 26 Jahren, als damals die Deutsche Telekom an die Börse ging. Der erste Xetra-Kurs der Porsche-AG-Vorzugsaktie lag mit 84 Euro fast zwei Prozent über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro, mehr war für die Aktionäre dann aber nicht drin. Zuletzt sank er wieder leicht, notiert aber noch knapp über seinen Ausgabepreis. Diese ersten Zahlen sind verhalten, haben viele Experten einen ersten Ausgabepreis von über 90 Euro erwartet.

Volkswagen im Minus

Hart traf es heute die Aktien von Volkswagen, deren Vorzugsaktien mit 5,2 Prozent im Minus liegen. Die VW-Stammaktien notieren mit 4,8 Prozent im Minus – und das obwohl Volkswagen durch den Börsengang von Porsche knapp 9,4 Mrd. Euro eingenommen hat und weitere 10,1 Mrd. Euro durch den Verkauf von 25 Prozent plus eine stimmberechtigte Stammaktie an die Porsche Holding SE. Damit reihen sich diese Aktien in den derzeitigen Bärenmarkt ein.

Dennoch lohnt es sich, VW genauer zu beobachten. Sie schütten 49 Prozent des Geldes als Sonderdividende aus, die sie durch den Börsengang von Porsche eingenommen haben. Der Rest wird in den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie in die Batterieforschung investiert. Damit wappnet sich VW für die Zukunft.

Mode hat es schwer: H&M nach Zahlen im Minus

Die Aktien der schwedischen Modekette H&M haben im frühen Handel deutlichh Federn gelassen und haben 3,8 Prozent an Wert verloren. Damit setzt H&M seine Talfahrt fort und notiert derzeit im Bereich der Tiefs aus dem Corona-Crash 2020.

Analyst Richard Chamberlain von RBC bezeichnete die Gewinnentwicklung im dritten Quartal als enttäuschend. Die Marge des Modekonzerns dürfte auch künftig unter Druck stehen. Dazu trage unter anderem die Energiekostenentwicklung und der Wegfall des hochmargigen Russlandgeschäfts bei. Als Hoffnungsschimmer bleibe, dass sich das Geschäft im September besser als entwickelt habe.

(mit Material von dpa-AFX)