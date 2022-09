Put auf Spotify: 52 Prozent Chance!

Spotify-Investoren haben noch vor Kurzem geträumt, dass der Streaming-Spezialist einen Markt von 100 Mrd. US-Dollar erschließt. Das Problem besteht jedoch in der Abgrenzung zu den Konkurrenten. Der Streaming-Riese YouTube bearbeitet dasselbe Marktsegment und ist dabei sehr erfolgreich. Gerade im Bereich des linearen Musik-Streamings kann jeder, der sich die Lizenzen der Labels kaufen kann, ein ähnliches Angebot auf die Beine stellen. Überspitzt formuliert ist selbst ein Autoradio ein Konkurrent, wenn auch nicht mit Streaming-Möglichkeiten, sondern mit einem linearen Angebot. Im Übrigen ist dadurch die Möglichkeit, höhere Preise zu bestimmen, zumindest leicht limitiert. Das Spotify-Management ist somit permanent auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Der der Markt für die kommerzielle Musik ist daher in Teilen als herausfordernd zu betrachten.

Zum Chart

Das gestrige Tief hat das bisherige All Time Low bei 89,03 US-Dollar vom 12. Mai 2022 unterschritten. Mit 85,92 US-Dollar ist der Aktienkurs von Spotify in der Spitze um 78 Prozent gefallen. Die Kurserosion nach dem All Time High bei 387,44 US-Dollar begann bei Spotify schon am 22. Februar 2021. Spotify ist der Paradefall eines Wachstumswerts, bei dem die Marktteilnehmer die hochfliegenden Wachstumsprognosen eindampfen mussten. Aktuell schreibt das Unternehmen noch Verluste. Der Break-Even Punkt ist für das Jahr 2024 mit einem Gewinn pro Aktie von 0,84 US-Dollar geplant. Dabei liegt das erste erwartete KGV 2024 bei 110,19. Die steigenden Zinsen und die zwangsweise geänderte Allokation der Kundengelder in teure Energie sollten zu einer Neubewertung der zukünftigen Zahlungsströme führen. Charttechnisch sollte ein weiterer Rückgang des Kurses bei einer signifikanten Unterschreitung des Kernwiderstandes bei 89,03 US-Dollar möglich sein. Die nächste Unterstützung findet sich bei 70 US-Dollar.