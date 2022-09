Tagesausblick für 30.09.: DAX – Inflationsdaten belasten!

DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 gingen tiefrot aus dem Handel. Verluste zwischen 1,8 und 2 Prozent verbuchten die drei Leitindizes gegenüber gestern. Ein Grund war die anhaltend hohe Inflation in Deutschland. Das Statistische Bundesamt teilte in einer ersten Schätzung mit, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent zulegte. Damit lag die Rate um 10,9 (August: 8,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und damit deutlich höher, als von vielen Experten erwartet wurde. Auch der EU-Indikator für die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone fiel schwächer aus, als mehrheitlich im Vorfeld erwartet wurde. Mit dem heutigen Kursrutsch sanken DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jeweils unter wichtige Unterstützungsmarken. Morgen stehen eine Reihe von Frühindikatoren und weitere Inflationsdaten zur Veröffentlichung an.

An den europäischen Anleihemärkten setzte sich die Stabilisierung auf hohem Niveau fort. Gleichwohl sind morgen sicherlich Reaktionen auf die Verbraucherpreisdaten aus einigen europäischen Ländern und der Eurozone zu erwarten. Die Notierungen für Gold und Silber konnten gestern und heute von der leichten Entspannung am US-Anleihemarkt profitieren. Von dem Beginn eines Aufwärtstrends will allerdings noch niemand sprechen. Dies gilt auch für den Ölpreis, der heute kaum verändert gegenüber gestern schloss.