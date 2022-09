Visa – Jetzt aber genug?!

Als eine der erfolgreichsten Aktien der letzten Zeit aus den USA kann mit Fug und Recht das Papier von Visa gewertet werden. Kaum eine Aktie ist derart steil gestiegen und im Zuge des jüngsten Crashs so wenig gefallen.

Man mag es sich kaum vorstellen, seit 2019 hat Visa sich im Wert verdoppelt und konnte von 125,00 auf ein Rekordniveau von 252,67 US-Dollar bis Mitte 2021 zulegen. Anschließend fiel das Papier in eine äußerst schwankungsfreudige Konsolidierung, diese reichte bis Mitte dieser Woche auf 174,83 US-Dollar abwärts und damit auf eine äußerst markante Unterstützung der letzten Jahre abwärts. Just in diesem Moment versuchen bullische Marktteilnehmer das Papier wieder zu stabilisieren und könnten durchaus einen temporären Erfolg für sich verbuchen. Denn noch immer dominiert ein seit dem Rekordhoch bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen, womit durch den bislang ausgebliebenen Bodenbildungsprozess ein zwischengeschalteter Rebound einsetzen könnte.

EMA 200 gebrochen!

Die Tatsache eines Bruchs des 200-Wochen-Durchschnitts (EMA 200) verlaufend bei derzeit 191,00 US-Dollar nährt die Spekulationen um eine weitere Abwärtsbewegung, kurzzeitig allerdings ergeben sich durchaus Anstiegschancen genau von diesem Niveau aus, darüber an glatt 200,00 US-Dollar. Technisch sowie auch fundamental sind leider keine Trendwendeansätze zu erkennen, sodass stets mit weiteren Abwärtsrisiken gerechnet werden muss. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs könnte es demnach noch einmal in den Bereich von 168,000 US-Dollar abwärts gehen könnte. Auf Sicht der nächsten Tage scheint der Markt allerdings bereinigt worden zu sein und eröffnete dadurch temporäre Anstiegschancen.

Widerstände: 183,04 / 184,85 / 191,00 / 196,66 / 200,00 / 204,41 US-Dollar

Unterstützungen: 174,83 / 173,82 / 171,72 / 168,55 / 165,31 / 159,15 US-Dollar

Visa in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.09.2021 – 28.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US92826C8394

Visa in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.10.2017 – 18.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US92826C8394

