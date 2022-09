ALLIANZ - Aktienkurs fällt nach unten durch

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 159,620 € (XETRA)

Allianz ist ein globaler Versicherer, der Versicherungs- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Es ist auf Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltung aufgeteilt. Mit Pimco-Franchise ist Allianz einer der größten Asset Manager der Welt.

Seit Anfang vergangenen Jahres haben sich oberhalb dieser schwarz gestrichelten Trendlinie "VG" 2 bärische Fraktale entwickelt. Erst bis September 2021 ein SKS-Muster, anschließend bis dato ein SKKS-Muster. In den zurückliegenden Wochen wurde diese schwarz gestrichelte Unterstützungslinie bei 175-178 EUR nach unten gerissen. Das dadurch aktivierte Verkaufssignal setzt sich durch, der Aktienkurs rutscht in Richtung 149 EUR ab. Die Allianz underperformt andere Versichereraktien in der aktuellen Marktphase deutlich.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)