DAX® - Schlusskurs unter 12.000 Punkten

Das „reversal“ des Vortages ist gestern beim DAX® verpufft. Vielmehr wurde die gestrige Eröffnung (12.143 Punkte) abverkauft, sodass erstmals in der laufenden Abschwungphase ein Schlusskurs unterhalb der Marke von 12.000 Punkten zu Buche steht. Die zuletzt diskutierte ehemalige Trendlinie (akt. bei 11.975 Punkten) steht weiterhin im Mittelpunkt. Auf der Unterseite müssen wir deshalb die jüngsten beiden – fast deckungsgleichen Tagestiefs (11.863/11.867 Punkte) – hervorheben. Ein Abgleiten unter diese Zone würde die laufende Abwärtsbewegung nochmals unterstreichen. Ein Wiedersehen mit dem nächsten Rückzugslevel in Form des Tiefs vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten würde dann nochmals wahrscheinlicher werden, zumal diese Zielmarke bestens mit dem rechnerischen Abschlagspotential aus dem zuletzt komplettierten absteigenden Dreieck harmoniert. Per Saldo befindet sich der DAX® weiterhin in charttechnisch schwierigem Fahrwasser. Um diese Einschätzung zum Positiven zu verändern, ist eine Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten die absolut zwingende Ausgangsvoraussetzung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

