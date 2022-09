Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 137,42 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,18 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst markierten elfjährigen Höchststandes.

Zum Wochenausklang stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Höhepunkt sind insbesondere für die Anleihemärkte Inflationsdaten aus der Eurozone. Nachdem am Donnerstag die Inflation in Deutschland erstmals seit langer Zeit wieder zweistellig geworden ist, wird dies auch für den Währungsraum nicht ausgeschlossen. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird durch die hohe Teuerung unter Druck gesetzt, ihren begonnenen Normalisierungskurs zügig fortzusetzen./bgf/men