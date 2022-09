EQS-News: ​​​​​​​PANDION verzeichnet mit Vollvermietung des PANDION OFFICEHOME Francis nächsten großen Vermietungserfolg

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

​​​​​​​PANDION verzeichnet mit Vollvermietung des PANDION OFFICEHOME Francis nächsten großen Vermietungserfolg



30.09.2022 / 08:16 CET/CEST

PANDION OFFICEHOME Francis in Düsseldorfer Innenstadt ist vollvermietet

Dr. Philipp Holtschmidt wird Kaufmännischer Vorstand

Geschäftsmodell zeigt sich weiter krisenfest

Köln, 30. September 2022 – Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, verzeichnet den nächsten großen Erfolg im Vermietungsgeschäft. Das Unternehmen hat jüngst das Bürogebäude PANDION OFFICEHOME Francis in der Düsseldorfer Innenstadt voll vermietet. Die Mietverträge der letzten drei freien Büroetagen wurden im September 2022 unterzeichnet. Zu den insgesamt 14 Mietern zählen renommierte Firmen aus den Branchen Unternehmens- und Personalberatung, Recht, IT und Immobilien.

„Die erfolgreiche Vollvermietung des Bürogebäudes PANDION OFFICEHOME Francis unterstreicht neben den ebenfalls in diesem Jahr abgeschlossenen Großmietverträgen mit dem Beratungsunternehmen Ernst & Young in Düsseldorf und dem Solarunternehmen Enpal in Berlin einmal mehr die hohe Qualität und Marktakzeptanz unserer Produkte. Die Vermietungserfolge sind ein deutliches Signal an unsere Investoren, dass unsere Unternehmensstrategie nachhaltig ist und wir auch in den kommenden Jahren profitabel sein werden“, so Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.

Das 2021 fertiggestellte Objekt mit DGNB-Gold-Zertifizierung wurde bereits im August 2021 an die Real I.S. AG verkauft. Die Gesamtmietfläche beträgt insgesamt 5.400 Quadratmeter, die sich auf rund 5.100 Quadratmeter Büro- und rund 300 Quadratmeter Gastronomiefläche im Erdgeschoss verteilen. Der Entwurf der Immobilie stammt aus dem renommierten Kölner Büro Römer Kögeler und Partner Architekten.

„Alle Mieter haben bei der Auswahl ihres neuen Firmensitzes großen Wert auf ein Büro in Innenstadtlage gelegt, welches gleichzeitig den Anforderungen an New Work entspricht“, so Sebastian Potz, zuständiger Projektentwickler bei PANDION. „Mit unserem hochwertigen Büroprodukt PANDION OFFICEHOME Francis konnten wir diese Ansprüche perfekt bedienen und exklusive Flächen anbieten, die optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Mieter ausgerichtet sind.“

Veränderung auf Managementebene

Der Aufsichtsrat der PANDION AG hat Herrn Dr. Philipp Holtschmidt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 zum Kaufmännischen Vorstand berufen. Die Erweiterung des Gremiums trägt dem erfolgreichen Wachstum des Kölner Projektentwicklers in den vergangenen Jahren Rechnung. Der bisherige Alleinvorstand Reinhold Knodel übernimmt die Rolle des Vorstandsvorsitzenden.

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt 6 Milliarden Euro, davon 3,6 Milliarden Euro im Bereich Wohnen plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit ca. 4.800 hochwertige Wohnungen sowie unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME 14 größere Gewerbeobjekte. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiter*innen an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Ansprechpartner

PANDION AG

Janina Wickel, Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

+49 (0) 221 71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de

Homepage: www.pandion.de

Investor Relations

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

Homepage. www.ir-on.com